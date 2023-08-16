聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄男子開車撞傷女友 車禍前2人剛吵架
高雄劉姓男子今天凌晨與女友剛吵過架，他上車開車，車子竟衝向女友，將女友撞成重傷。警方據報到場，劉一再聲稱是「車子暴衝」，確實車禍原因仍待警方進一步調查。
今天凌晨4點多，劉姓男子（44歲）在高雄市三民區建國二路，開車撞上剛下車的葉姓女友（44歲），葉女倒地不起，劉立即向119求救。
警、消到場，發現葉女頭部受傷，立即將葉姓女子送高醫急救，發現葉女不僅頭部受傷，胸骨也骨折，急救後住加護病房觀察。
劉姓男子經警方酒測，沒有酒精反應，他的轎車停在人行道上，他一再向警方說車子的行進路線，一再稱「車子暴衝」不是故意撞人。
警方初步了解，疑劉姓男子開車不慎，撞上女友，但是得悉車禍發生前，這對情侶剛吵架，將待葉女脫險後，再查明事發原因。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言