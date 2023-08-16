高雄男子開車撞傷女友 車禍前2人剛吵架

高雄劉姓男子今天凌晨與女友剛吵過架，他上車開車，車子竟衝向女友，將女友撞成重傷。警方據報到場，劉一再聲稱是「車子暴衝」，確實車禍原因仍待警方進一步調查。

今天凌晨4點多，劉姓男子（44歲）在高雄市三民區建國二路，開車撞上剛下車的葉姓女友（44歲），葉女倒地不起，劉立即向119求救。

警、消到場，發現葉女頭部受傷，立即將葉姓女子送高醫急救，發現葉女不僅頭部受傷，胸骨也骨折，急救後住加護病房觀察。

劉姓男子經警方酒測，沒有酒精反應，他的轎車停在人行道上，他一再向警方說車子的行進路線，一再稱「車子暴衝」不是故意撞人。

警方初步了解，疑劉姓男子開車不慎，撞上女友，但是得悉車禍發生前，這對情侶剛吵架，將待葉女脫險後，再查明事發原因。