無業女子涉二度偷超商日用品 落網辯吃藥意識模糊...

北市一名無業女子，涉拿手提袋掩護，在同一家便利超商行竊2次，得手價值近2千元的日用品，超商店員發現物品短少，調閱監視器報案。警方循線查獲女子到案，但其辯稱下吃藥意識模糊，不知為何要偷東西，遭依竊盜罪送辦。

南港警分局指出，超商店員發現貨架上物品短少，調閱監視器發現女子2度行竊，損失金額近2千元。警方獲報後鎖定身為無業女子涉案，她涉以手提袋作為掩護，趁店員未注意，將日用品塞進袋內，隨後若無其事離去。

無業女子到案後辯稱「吃藥意識模糊，不知為何要偷東西...」全案遭依竊盜罪嫌送辦。警方呼籲，竊取他人財物涉犯刑法竊盜罪，處五年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金，竊取民眾財物影響社會治安，警方必迅速將其繩之以法絕不寬貸。