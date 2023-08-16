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聯結車凌晨自撞國道護欄 運將一路恍神打瞌睡釀禍

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

國道10號西向19.2公里處，今天凌晨4時22分許發生大型聯結車失控自撞內側護欄的交通意外，造成國三接國十燕巢系統回堵嚴重壅塞，地面散落所載貨物，直到4小時後事故車才排除恢復通車，國道公路警指出，44歲張姓男駕駛雖未飲酒，但疑似一路恍神打瞌睡因而釀禍，所幸無人受傷。

國道10號接近國三燕巢交流系統處，今日天還沒亮，就發生1輛營業聯結車自撞車禍，造成車上所載運的雜貨用品，部分掉落至對向車道及內側車道路面，所幸當時少有車流，未波及其他車輛，駕駛僅受驚嚇並未受傷。

不過，這起事故直到上班尖峰時段，事故車仍未移除，造成後續有用路人在網路抱怨，國三北向從斜張橋開始壅塞，還全卡在國十嶺口匝道處的駕駛，只能無奈苦等緩慢行進，高公局直至8時20分許才移除事故車輛，恢復全線通車。

由於本起案件張姓駕駛疑「精神不濟」打瞌睡或分心，導致車輛直直衝向內側護欄，車頭毀損卡在路邊動彈不得，警方指出，精神不濟是高速公路事故常見的肇事因素，行駛中若使用自動輔助駕駛，並無法應付所有突發狀況，如未注意車前狀態而肇事致人重傷或死亡，亦將吊扣或吊銷駕照。

大型聯結車衝撞內側護欄，造成上班時段車流回堵嚴重。記者古和純／翻攝
大型聯結車衝撞內側護欄，造成上班時段車流回堵嚴重。記者古和純／翻攝
大型聯結車衝撞內側護欄，造成上班時段車流回堵嚴重。記者古和純／翻攝
大型聯結車衝撞內側護欄，造成上班時段車流回堵嚴重。記者古和純／翻攝
大型聯結車衝撞內側護欄，造成上班時段車流回堵嚴重。記者古和純／翻攝
大型聯結車衝撞內側護欄，造成上班時段車流回堵嚴重。記者古和純／翻攝

國道 自撞 高速公路

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