退休婦被騙投資解定存 二度要匯260萬... 彰警追車攔阻比她還急

彰化縣一名退休婦人被網路詐騙集團遊說投資虛擬貨幣，因此解除儲蓄型保單，日前要出門匯210萬元給詐騙集團，警方接到家人報案，即時衝到婦人家把她攔下，苦口婆心勸阻成功，不料前天婦人二度自行前往銀行又要匯出50萬元，被銀行行員發覺有異報警，警方二度阻詐成功，為婦人搶下退休老本。

彰化縣北斗警分局成功派出所副所長蘇景裕及警員廖修琨8月7日接接獲民眾通報家人帶領巨額款項要去匯款，擔心會被詐騙集團騙走錢，請警方前來阻止，蘇景裕二人立刻開警車衝到民眾家，當時婦人帶著210 萬元已要開車出門，員警在後方追車，大喊「嘿係詐騙！等一下！」把婦人攔下，婦人還回說「我有事，和朋友有約要快出門」。

蘇景裕與廖修琨輪流勸她，「那是詐騙集團，你錢給他們，就像丟到水溝，就不見了」、「我們不是來害你的，你的錢那麼辛苦賺的，不要被騙了」，婦人半信半疑，才未出門。

警方調查，64歲婦人在網路認識男網友，男子先噓寒問暖建立交情，再遊說她說可以投資泰達幣穩賺不賠、翻倍賺大錢，婦人即解掉自己的儲蓄型保單，並領出210萬元，和網友約定要去匯錢，幸好被警方即時攔下，員警花了二小時苦口婆心勸說，終於成功勸阻婦人匯錢。

但詐騙集團不死心，繼續纏著婦人勸說投資，公職人員退休的婦人又被說動，14日又到元大銀行北斗分行，欲匯50萬元給詐騙集團，且詐騙集團還教她不可以說要去投資，要說是為了要裝潢去匯錢給廠商，不過仍被銀行副理及行員查覺有異，再次通報警方，警方二度攔阻，但婦人仍認為自己沒受騙，還說警方大驚小怪，也讓警方很無奈。