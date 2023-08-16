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投資網頁以假亂真！新北婦遭騙89萬 車手落網稱第一次

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市板橋65歲陳姓婦人，日前在網路上發現股票投資廣告，心動之下加入LINE股票群組，依對方指示陸續交付89萬元。但陳婦發現無法取回投資款，驚覺受騙立即報警。板橋警方獲報調閱監視器，查出23歲翁姓男子涉案，大前天將他逮捕。翁男坦承犯案，辯稱這是他第一次，警方詢後依詐欺罪嫌將他移送法辦。

據了解，陳婦平時常在網路上查詢投資資訊，日前透過股票投資廣告加入股票分析群組。群組內1名男子自稱股票分析師，不斷標榜可快速獲利，引導陳婦下載投資APP後透過投資平台進行交易。陳婦見網站有模有樣不疑有他，陸續透過網銀轉帳及面交方式交付89萬餘元給對方。

但事後陳婦開始覺得不對勁，與對方聯繫想將投資取回，但對方卻慫恿她要繼續投資才會賺錢，陳婦此時才驚覺遭到詐騙，立即至警局報案。板橋警方獲報擴大調閱監視器比對，發現出面取款的車手穿整套黑色長袖西裝、黑色皮鞋、深色側背包，憑這些穿著特徵順利比對出涉案的翁姓男子，13日循線將翁男查緝到案。

翁男被逮後坦承詐欺犯行，但卻頻頻解釋這是自己第1次犯案，警方詢後依詐欺罪嫌將翁男移送法辦。板橋警呼籲，近年詐騙集團不斷投出變化球，利用3C產品的便利性設下各種網路陷阱，任何標榜高額獲利、穩賺不賠等誇大不實廣告，就是假投資真詐財的警訊，若欲疑似詐騙可撥打165專線諮詢。

翁男持假投資公司工作證取信陳婦。記者黃子騰／翻攝
翁男持假投資公司工作證取信陳婦。記者黃子騰／翻攝
詐騙集團開立假憑證收據。記者黃子騰／翻攝
詐騙集團開立假憑證收據。記者黃子騰／翻攝
車手翁男與陳婦相約面交。記者黃子騰／翻攝
車手翁男與陳婦相約面交。記者黃子騰／翻攝

詐騙集團 詐欺 車手

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