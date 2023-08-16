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拍影片自證違規！王陽明街頭試駕900萬BMW超速 警將通知到案說明

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王陽明試駕900萬BMW名車 街頭超速警將通知到案說明

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

藝人王陽明7月在自己經營的YouTube頻道放上試車影片，他試駕高達900萬的BMW XM名車，在台北市東區忠孝東路上，一口氣加速超過80公里，網友質疑王陽明違規超速，轄區大安警分局將發文通知車主與駕駛到案說明。

王陽明在上個月9號放上試車影片，影片中王陽明先是展示車輛內裝、性能，隨後在台北市街頭試駕，他行經忠孝東路四段時，為展現車輛不同模式下的動力，踩油門加速，車速迅速從60、70公里到超過80公里，不過王陽明也發現超速，在影片中說「抱歉，我不應該開這麼快！」，隨後減速。

不過北市東區內限速50公里，有網友批評王陽明超速，大安警分局指出，將調閱影片、監視器畫面，發文通知車主與駕駛到案說明，以釐清駕駛行為與發生超速的時間與地點，再依違規事實逕行舉發。

警方說，如超速未達40公里，以處罰條例40條，處罰1200到2400元。超過40公里，可依處罰條例43條，處罰6000到2萬4000元。

藝人王陽明試駕車輛，疑似在台北市東區街頭超速，轄區警方將通知車主及駕駛到案說明。照片/翻攝YouTube頻道「Empire MotorClub」
藝人王陽明試駕車輛，疑似在台北市東區街頭超速，轄區警方將通知車主及駕駛到案說明。照片/翻攝YouTube頻道「Empire MotorClub」
藝人王陽明試駕車輛，疑似在台北市東區街頭超速，轄區警方將通知車主及駕駛到案說明。照片/翻攝YouTube頻道「Empire MotorClub」
藝人王陽明試駕車輛，疑似在台北市東區街頭超速，轄區警方將通知車主及駕駛到案說明。照片/翻攝YouTube頻道「Empire MotorClub」
藝人王陽明試駕車輛，疑似在台北市東區街頭超速，轄區警方將通知車主及駕駛到案說明。照片/翻攝YouTube頻道「Empire MotorClub」
藝人王陽明試駕車輛，疑似在台北市東區街頭超速，轄區警方將通知車主及駕駛到案說明。照片/翻攝YouTube頻道「Empire MotorClub」

王陽明 BMW 速限

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