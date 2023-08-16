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陸戰隊班長來電買貨 台南市安南區雜貨店：竟是詐騙

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市安南區高姓雜貨店店家，接獲自稱是海軍陸戰隊的班長來電，說要買33萬元免洗餐具和乾糧，希望協助代為向其他店家訂購，要求高先行代墊食物貨款，交易完成後，再統一繳付貨款；但他覺得可疑，向警員詢問，員警警覺有詐，及時勸阻才未上當。

高姓男子昨天中午12點多到台南市警三分局和順派出所報案，神色緊張的表示有人要向他購買物品，但是又覺得可疑，不知該怎麼辦，因此至派出所尋求協助。

經和順派出所員警唐仲亞及吳欣耘詢問瞭解，高接獲一名自稱是海軍陸戰隊的班長來電，稱要訂購免洗餐具，且希望協助代為向其他店家訂購食品物資，並提供食品行聯繫方式及匯款資訊，要求先行代墊食物貨款，交易完成後，再統一繳付兩筆貨款。

警員聽完敘述，感覺有詐，立即勸阻高切勿聽信詐騙集團謊言去匯款，在警員的勸說下及高保有警覺，才能順利避免遭詐。

台南市警三分局呼籲，詐騙集團手法多變，接獲陌生來電一定要提高警覺，多加查證，如遇對方要求匯款，務必「冷靜」、「查證」，也可「撥打 165、110」或至當地派出所請警察協助。

高姓雜貨店店家，接獲自稱是海軍陸戰隊的班長來電，說要買免洗餐具和乾糧，交易完成後再統一繳付貨款；但他覺得可疑向警員詢問，警員及時勸阻才未上當。 記者黃宣翰／翻攝
高姓雜貨店店家，接獲自稱是海軍陸戰隊的班長來電，說要買免洗餐具和乾糧，交易完成後再統一繳付貨款；但他覺得可疑向警員詢問，警員及時勸阻才未上當。 記者黃宣翰／翻攝

詐騙集團 台南

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