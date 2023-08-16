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孫桂花女士遺愛人間 立遺囑捐贈救護車給消防人員

聯合報／ 記者黃宣翰/台南即時報導

台南高商前教師孫桂花，為感念救護車多次協助她就醫，生前立下遺囑，將500萬元遺產，購置救護車及救護裝備捐贈給消防人員，今天上午她的女兒孫明芳代表捐贈給消防局，由局長李明峯代表接受，李明峯感謝孫女士的善行義舉，遺愛人間。

消防局在前年12月接獲遺囑執行人電話，表示孫桂花女士為感恩消防人員的辛勞，生前2019 即立下遺囑，將500萬元遺產，購置救護車及救護裝備捐贈給消防人員。

經由遺囑執行人恩典法律事務所蘇家宏所長協調下，相關消防救護車及救護裝備，將捐贈予消防局第七救災救護大隊及德興分隊，以成全孫桂花女士遺願。

今天午10點，在消防局第七救災救護大隊部舉辦捐贈儀式，並由逝者家屬孫明芳代表捐贈。

孫明芳表示，母親孫桂花生前在台南高商教會計，是很有想法跟規劃的人，在生前就已經把很多事安排好了，做為子女能依照遺囑完成媽媽的心願也是很幸福的一件事，感謝與會人員可以一起見證這感人的時刻。

李明峯誠摯感謝孫桂花女士的善心義舉，並且表示這次孫桂花女士除了捐贈救護車外，還購置救護裝備，替第七救災救護大隊注入了一股強大的救護資源，也提升救護品質。

市長黃偉哲表示，感謝孫女士願意將大愛留在溫暖的人間。她在2019年就預備了這樣的善意，直到2021年撒手人寰後才讓大家知道，更代表著孫女士對消防局的肯定，也是對台南市政的認可。

台南市消防局長李明峯（左）感謝孫桂花女士生前立下遺囑，捐出價500萬元購置救護車及救護裝備捐贈給消防人員，拱手向孫明芳女士（中）感謝。記者黃宣翰／攝影
台南市消防局長李明峯（左）感謝孫桂花女士生前立下遺囑，捐出價500萬元購置救護車及救護裝備捐贈給消防人員，拱手向孫明芳女士（中）感謝。記者黃宣翰／攝影
台南高商前教師孫桂花，生前立下遺囑，將500萬元遺產，購置救護車及救護裝備捐贈給消防人員，今天上午舉行捐贈儀式。記者黃宣翰／攝影
台南高商前教師孫桂花，生前立下遺囑，將500萬元遺產，購置救護車及救護裝備捐贈給消防人員，今天上午舉行捐贈儀式。記者黃宣翰／攝影

遺囑 救護車 台南 黃偉哲

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