孫桂花女士遺愛人間 立遺囑捐贈救護車給消防人員

台南高商前教師孫桂花，為感念救護車多次協助她就醫，生前立下遺囑，將500萬元遺產，購置救護車及救護裝備捐贈給消防人員，今天上午她的女兒孫明芳代表捐贈給消防局，由局長李明峯代表接受，李明峯感謝孫女士的善行義舉，遺愛人間。

消防局在前年12月接獲遺囑執行人電話，表示孫桂花女士為感恩消防人員的辛勞，生前2019 即立下遺囑，將500萬元遺產，購置救護車及救護裝備捐贈給消防人員。

經由遺囑執行人恩典法律事務所蘇家宏所長協調下，相關消防救護車及救護裝備，將捐贈予消防局第七救災救護大隊及德興分隊，以成全孫桂花女士遺願。

今天午10點，在消防局第七救災救護大隊部舉辦捐贈儀式，並由逝者家屬孫明芳代表捐贈。

孫明芳表示，母親孫桂花生前在台南高商教會計，是很有想法跟規劃的人，在生前就已經把很多事安排好了，做為子女能依照遺囑完成媽媽的心願也是很幸福的一件事，感謝與會人員可以一起見證這感人的時刻。

李明峯誠摯感謝孫桂花女士的善心義舉，並且表示這次孫桂花女士除了捐贈救護車外，還購置救護裝備，替第七救災救護大隊注入了一股強大的救護資源，也提升救護品質。