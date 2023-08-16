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新北談判賭債5打2搶刀6人掛彩 欠債的人躲遠遠毫髮無傷

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市新莊區中環路某社區，今天凌晨打群架，起因談判30萬賭債爆發衝突，過程中1人亮刀威脅，其他人衝上前扭打搶成一團，雙方6個人掛彩，唯獨欠債的人躲得遠遠看戲，毫髮無傷。衝突全因他而起，受傷的卻全部都是旁人，警方趕抵逮捕7人移送法辦。

據了解，甲方22歲謝姓男子昨天深夜到朋友開的網拍公司聊天，當時現場還有22歲林男、21歲陳男、24歲蔡男和余男在場。聊天過程中，謝男接到乙方23歲朱男來電，想找他索討30萬元博弈賭債，謝男便叫對方直接過來談。

於是朱男身上帶著折疊刀，與23歲蔡男一起趕抵。結果談判破裂，今天凌晨0時許，朱男憤而亮刀揮舞威脅，甲方5人見狀衝上前搶刀，有人還抄起球棒攻擊，雙方5：2共7個人搶成一團。

一場混戰之後，彼此幾乎人人手臂上都有輕微割傷和挫傷，尤其來討債的乙方蔡男，頭部被刀劃傷約4公分最嚴重。等到雙方罷手冷靜下來，才發現欠債的謝男躲得老遠，站在一旁若無其事，毫髮無傷。

後來部分人自行開車就醫包紮，警方獲報趕抵現場，陸續將人全部帶回，雙方互告傷害，警詢後7人將依傷害罪嫌移送新北地檢署偵辦。

雙方為了奪刀扭打成一團，混戰中有人拿球棒攻擊。記者林昭彰／翻攝
雙方為了奪刀扭打成一團，混戰中有人拿球棒攻擊。記者林昭彰／翻攝
新北市新莊區今天凌晨打群架，起因談判30萬賭債爆發衝突，過程中1人亮刀威脅，其他人衝上前扭打搶成一團，雙方6個人掛彩，唯獨欠債的人躲得遠遠，毫髮無傷。警方趕抵逮捕7人。記者林昭彰／翻攝
新北市新莊區今天凌晨打群架，起因談判30萬賭債爆發衝突，過程中1人亮刀威脅，其他人衝上前扭打搶成一團，雙方6個人掛彩，唯獨欠債的人躲得遠遠，毫髮無傷。警方趕抵逮捕7人。記者林昭彰／翻攝
23歲朱姓男子攜帶8+9隨身標配折疊刀去討債，談判破裂引發衝突打群架，造成6人受傷。記者林昭彰／翻攝
23歲朱姓男子攜帶8+9隨身標配折疊刀去討債，談判破裂引發衝突打群架，造成6人受傷。記者林昭彰／翻攝
警方獲報趕赴現場，陸續將7名涉案人全部帶回。記者林昭彰／翻攝
警方獲報趕赴現場，陸續將7名涉案人全部帶回。記者林昭彰／翻攝

討債 傷害罪

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