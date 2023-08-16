50萬元農具遭竊 中警餓肚火速破案、農民PO網刷整排讚

台中市山城地區是蔬果重要產區，各式農機具是農民重要生產工具。昨有農友發現農舍價值50萬元機具遭竊，趕緊報警。石城所所長蔡勝義與員警立即調閱監視器，2小時後逮捕竊嫌，農具完整歸還。農友在網路發文，「感謝也辛苦了蔡所長及警員們從開始辦案到現在都還未用餐」，網友也刷整排讚，肯定警察高效率。

江姓網友在臉書社團「台中小鎮-東勢山城大小事」發文，指昨天上午10點多，有農友的農舍被竊賊光顧，損失將近50萬元的農具，他立刻打電話給石城蔡所長，蔡所長立馬到現場憑他的經驗追查竊賊下落，中午12點找到竊賊躲藏地點，立刻破案；江也不捨寫下，「除了感謝也辛苦了蔡所長及警員們從開始辦案到現在都還未用餐。」

這篇發文引起山城網友留言感謝，「員警辛苦了、神明有在看」、「偷兒很厲害⋯⋯但是遇到認真又有責任感的警察，就只有乖乖束手就擒的份了」、「辛苦了盡責的所長」、「認真的警察，要給他一個讚！」引發熱烈討論。

石城所所長蔡勝義今表示，因被害人農舍位於產業業道路，唯一一條道路進出，經同仁積極調閱相關監視器、鎖定車輛，並於苗栗縣一處偏僻工寮逮捕52歲詹姓竊嫌，起出市值50萬元各式農機具，還有半桶滿的汽油桶。

蔡勝義說，附近居民工作單純，靠務農為生，農機具為重要生財工具，他與另兩名員警投入偵辦，沒時間吃午餐，等到將詹嫌依竊盜罪嫌移送已是下午5點多，「(案件)送出去才意會到餓到受不了，就一次吃飽一點」，將就午餐當晚餐一起吃。