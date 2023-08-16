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影／彰化短褲妹一中商圈丟車 只記「一棵大樹」警找到
彰化縣林姓女子上周日騎機車到台中市一中商圈逛街，但返家時忘記車輛停放位置，報警求援時，只提到「一棵大樹」的特徵，警方根據唯一線索，花了90分鐘時間，才在育才派出所前找到林女機車，林女也為自己不靠譜的記憶，頻頻向警方致謝與致歉。
彰化縣25歲林姓女子在13日騎機車到一中商圈逛街，但忘記機車停放位置，她向第二警分局育才所求助，警員陳倚文、戴國峯到場協助，林女僅提供機車停在「一棵大樹」附近的線索，兩警只好靠著唯一的線索找車。
因育才所轄內有樹的人行道不多，加上林女聲稱印象中是將機車停在一中街、精武路口人行道，兩警也通報鄰近的公園所一同幫忙尋找。
公園所警員鄭惠婷騎警用機車，四處確認樹旁的機車停車位，育才所員警則陪著林女徒步在一中商圈周遭梭巡，雙管齊下，歷經一個半小時後，總算在三民路、育才街口的人行道上找到林女的機車，還發現機車就在育才所對面，與林女記憶中位置差了600公尺。
林女看到愛車後鬆了一口氣，也為自己的記憶力，頻頻向警方致歉、致謝。
第二警分局提醒，忘記機車停放位置的報案，已非老年人專利，因停放時間較長，或因停放車輛多、地景相近等因素，年輕人烏龍報案也時有所聞，民眾停放車輛後，最好隨手以手機拍下停車位置及周遭環境，幫助回想，並加速找到自己愛車，避免事後苦尋不著車輛的困擾。
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