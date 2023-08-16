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前不著村後不著店 救護車派駐礁溪四城派出所8村獲救援

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭礁溪鄉救護案件排名全縣第3高，礁溪消防分隊位處礁溪鄉北邊，造成南邊四城地區鄰近的8個村因路程較遠，恐延誤救護時效，縣議員林聰池向縣消防局爭取派駐救護車在四城派出所，獲得警察局與消防局同意，先求有再求好，未來再爭取設消防分隊。

縣消防局昨天邀集村長、鄉代表及兩位縣議員，說明派駐救護車進駐事宜，林聰池議員在5月定期大會提案在四城派出所增設救護車，多次協調努力爭取數月，未料吳宏謀議員在消防局說明時提出不同意見，林聰池聽了大爆怒火，兩人言詞交鋒，在場人尷尬傻眼，後來吳宏謀解釋說他也不是反對，而是認為應該設消防分隊。

林聰池表示，礁溪近年來快速發展，假日經常塞車，消防局統計礁溪鄉每月救護件數平均270多件，僅次於宜蘭市與羅東鎮，礁溪消防分隊原本位於市區，後來往北遷移到國5頭城交流道附近，出勤救護恐遇上塞車，且對礁溪鄉中南邊的8個村民救護，恐有距離誤差，之前也曾發生來不及救護情況。

此外，礁溪消防分隊與宜蘭消防分隊相距12公里，若向宜蘭市消防分隊求援，也是緩不濟急，要比平均到達時間多出一至兩倍才能獲得救助，使得吳沙村、龍潭村、匏崙村、二結村、玉光村、光武村等村民隱憂難安。

從消防局簡報分析顯示，四城派出所進駐救護車，將使原本需要20至30分鐘才可到達的區域，可縮短至10分鐘左右，有效把握黃金救援時間，現場村長與鄉民代表樂見其成。

林聰池說，基於百姓安全考量，短期先在四城派出所安排救護車及醫療人員駐點，除了平 衡礁溪南北向的緊急救護動能外，同時也擴大東西向救護量，未來要以增設消防分隊為目標，先求有再求好。縣消防局局長徐松奕表示，最近盡快裝設相關硬體設備，安排救護車進駐，保障人民安全。

宜蘭縣消防局將在四城派出所派駐救護車及人力，強化礁溪鄉南區8村的救護動能。本報資料照
宜蘭縣消防局將在四城派出所派駐救護車及人力，強化礁溪鄉南區8村的救護動能。本報資料照
礁溪鄉縣議員林聰池爭取在四城派出所派駐救護車及人力，除了平衡礁溪南北向緊急救護動能外，也擴大東西向救護量，未來以增設消防分隊為目標，先求有再求好。圖／林聰池服務處提供
礁溪鄉縣議員林聰池爭取在四城派出所派駐救護車及人力，除了平衡礁溪南北向緊急救護動能外，也擴大東西向救護量，未來以增設消防分隊為目標，先求有再求好。圖／林聰池服務處提供
消防局簡報分析四城派出所進駐救護車，將使原本需要20至30分鐘才可到達的區域，縮短至10分鐘左右，把握黃金救援時間。圖／林聰池服務處提供
消防局簡報分析四城派出所進駐救護車，將使原本需要20至30分鐘才可到達的區域，縮短至10分鐘左右，把握黃金救援時間。圖／林聰池服務處提供

救護車 議員 宜蘭

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