前不著村後不著店 救護車派駐礁溪四城派出所8村獲救援

宜蘭礁溪鄉救護案件排名全縣第3高，礁溪消防分隊位處礁溪鄉北邊，造成南邊四城地區鄰近的8個村因路程較遠，恐延誤救護時效，縣議員林聰池向縣消防局爭取派駐救護車在四城派出所，獲得警察局與消防局同意，先求有再求好，未來再爭取設消防分隊。

縣消防局昨天邀集村長、鄉代表及兩位縣議員，說明派駐救護車進駐事宜，林聰池議員在5月定期大會提案在四城派出所增設救護車，多次協調努力爭取數月，未料吳宏謀議員在消防局說明時提出不同意見，林聰池聽了大爆怒火，兩人言詞交鋒，在場人尷尬傻眼，後來吳宏謀解釋說他也不是反對，而是認為應該設消防分隊。

林聰池表示，礁溪近年來快速發展，假日經常塞車，消防局統計礁溪鄉每月救護件數平均270多件，僅次於宜蘭市與羅東鎮，礁溪消防分隊原本位於市區，後來往北遷移到國5頭城交流道附近，出勤救護恐遇上塞車，且對礁溪鄉中南邊的8個村民救護，恐有距離誤差，之前也曾發生來不及救護情況。

此外，礁溪消防分隊與宜蘭消防分隊相距12公里，若向宜蘭市消防分隊求援，也是緩不濟急，要比平均到達時間多出一至兩倍才能獲得救助，使得吳沙村、龍潭村、匏崙村、二結村、玉光村、光武村等村民隱憂難安。

從消防局簡報分析顯示，四城派出所進駐救護車，將使原本需要20至30分鐘才可到達的區域，可縮短至10分鐘左右，有效把握黃金救援時間，現場村長與鄉民代表樂見其成。