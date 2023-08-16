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影／高雄柏樹倒下打中成排機車 調監錄畫面原來貨運車惹禍

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄市三民區居民放在大門口的柏樹盆栽，在大雨天突然倒下，擊中成排機車，致致2機車受損；盆栽重量不輕，為何倒下，經警方調閱監錄系統畫面，發現原來路過的貨運車後門沒關，不巧擊中柏樹惹禍。

據了解，8月14日下午2點多，貨運車司機楊姓男子開車經過高雄市三民區灣興路，因為與來向的貨車會車，靠右行駛，不巧他因沿街送貨，沒把後車廂的車門關妥，會車時，後車廂門突然掀開，正擊中柏樹盆栽，盆栽應聲倒下，恰擊中旁邊的2輛機車。

員警據報發生車禍，抵達現場，發現柏樹盆栽約4公尺高、重約約80公斤，壓中機車致機車受損，調閱監錄系統畫面，才確定貨運車後車門在會車時彈開惹禍，車門也留下擊中柏木凹痕。

警方繪測事故圖後，因盆栽頗重，才與居民等人合力將盆栽扶正，肇事責任由警方釐清。

貨運車會車時，後車廂門彈開，正擊中1棵重80公斤的柏樹盆栽，盆栽倒下砸中機車，員警與居民合力扶正。記者林保光／翻攝
貨運車會車時，後車廂門彈開，正擊中1棵重80公斤的柏樹盆栽，盆栽倒下砸中機車，員警與居民合力扶正。記者林保光／翻攝

盆栽 車廂 高雄市

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