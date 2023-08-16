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影／浪大游不回…恆春萬里桐浮潛客喊救命 動力救生圈神救援
墾丁是夏日水上活動勝地，消防局和海巡隊去年引進最新的遙控式動力救生圈；昨天海象不佳，林姓潛水客下午獨自到恆春萬里桐海域浮潛時，因風浪過大，體力透支，無法游回上岸，大喊請求救援，海巡人員到場施放遙控式動力救生圈，快速將民眾帶回岸上，隊員用「神隊友」形容它是水上救生防溺的好幫手。
海巡署南部分署第六岸巡隊山海安檢所昨天下午4時許接獲民眾通報，有名男性浮潛遊客於萬里桐海域浮潛，因風浪過大，致體力不支無法游回岸上；山海安檢所派員趕赴救援，發現浮潛客離岸約50公尺，施放遙控式動力救生圈並拖帶1名隊員前往救援，快速拖帶回岸上。
據了解，林姓浮潛客利用休假時間南下屏東萬里桐浮潛，墾丁地區昨天上午下起間歇性大雨，下午雨停但海象不佳，林姓遊客帶著裝備獨自前往浮潛，未料被離岸流帶走，發現離岸愈來愈遠且感覺體力不支，大聲求援，被帶回岸上僅四肢些微擦傷，向海巡人員致謝後，自行返回民宿休息。
為提升海上救援速度，屏東縣消防局和海巡署去年引進遙控式動力救生圈，使用時可搭配空拍機確認受溺者位置，最遠航程可達500公尺，最高時速每小時30公里，號稱比游泳健將還快，受溺者可藉助電動救生圈漂浮在海上等待救援。兩單位都藉由平時各項演練強化各項裝備操作熟悉度，使實際狀況發生時能大大提升救援效率。
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