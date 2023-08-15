快訊

女棋士控霸凌、性騷 「紅面棋王」周俊勳道歉並火速請辭亞運圍棋總教練

鬼門開前…台中妙齡女找閨密談心 突跑頂樓天井墜落身亡

聯合報／ 記者陳宏睿林佩均黃寅／台中即時報導

今天凌晨1時許，西屯區中平北路一棟建案，傳出一名妙齡女子墜樓，消防局3個分隊前往現場架設氣墊床，但女子跑到頂樓天井的屋突處，消防隊員尚未接觸時，女子即墜落一樓，經查，當時女子是到該大樓找閨密談心，沒想到卻傳憾事，除此件墜樓外，太平、大雅也分別傳出墜樓、墜橋意外，因鬼月將至，接連傳類似意外，也讓地方議論。

台中市消防局在今天凌晨1時許獲報，西屯區中平北路一棟建案有人需要協助，消防局派遣水湳、西屯、大雅等3個消防分隊前往救援，年約20多歲的女子在消防員尚未抵達前，已在頂樓上方水塔的天井處，來回走動，還困在頂樓屋突處，時站時坐，精神不佳。

當時消防隊員正在設法攀爬要搶救女子，但消防隊員沒注意時，受困女子已墜落到天井一樓處，女子被送往中港澄清醫院急救，仍在今天凌晨2時許宣告不治。

經查，女子當時是到該處找閨密談心，聊天後女子突然跑到頂樓，友人發現後趕緊報警，但友人沒有提到女子是因何事困擾，全案由檢察官相驗後，家屬對死因無意見結案。

除了西屯區的墜樓案件外，今天下午1時許、晚間8時許，太平、大雅也傳出墜橋、墜樓意外，其中40歲女子、61歲婦人也都傷重不治，後續死因由檢警釐清。

因今天深夜11時鬼門開，即將進入民俗月，相關民俗禁忌較多，一天內接連發生意外，也讓地方議論，提醒多留意家人、親友狀況。

台中市警局呼籲，多關心、留意周邊的親朋好友，若自己遇到人生關卡，也不要害怕向外界求助，「勇敢求救非弱者」，生命能找到出路，有需要可打安心專線0800-788-995、張老師專線1980、生命線協談專線1995。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

台中市西屯區中平北路的住宅在今天凌晨傳出墜樓意外。圖／讀者提供
台中市西屯區中平北路的住宅在今天凌晨傳出墜樓意外。圖／讀者提供

台中市 鬼月 鬼門開

延伸閱讀

今晚鬼門開將現潭底大水蛇？ 專家曝今年兩生肖別近碧潭

朱海君遭爆離婚NONO 閨密謝金晶曝私密對話

朱海君遭爆離婚NONO 閨密謝金晶曝私密對話

今晚11點鬼門開！10件事情農曆7月不要做　晚上不要靠牆站、路上紅包當作沒看到

相關新聞

影／Lulu爸被搭霸王車從「台中到林口」 女乘客落網喊：沒錢

藝人Lulu黃路梓茵的父親今天開計程車，從台中載1名女乘客到新北市林口，車資總共3600元，但對方說身上只剩300元先付...

男捕撈「鯰米仔」遭浪捲走失聯 遺體被沖上沙灘尋獲

50歲陳姓男子13日凌晨到屏東縣枋山鄉枋山溪出水口附近捕撈魚苗，遭浪捲走失聯，消防局、海巡隊派出搜救艇、直升機海空搜救，...

天降橫禍！基隆一客運撞民宅 雨遮鐵架砸進車刺傷女乘客

一輛台灣好行787客運，今晚7點多，開到基隆市源遠路礦工醫院附近，撞到民宅突出的雨遮，雨遮鐵架砸破車門玻璃，刺傷一名女乘...

東石代表會前主席落水身亡 檢方相驗是意外…鄉民不捨

嘉義縣東石鄉一處魚塭今傳民眾溺斃，經查竟是東石鄉民代表會鄭姓前主席，因深夜未歸家屬心急報警，疑在西崙村一處漁塭溺斃，在漁...

桃園竊盜慣犯賭警方難抓 敲車窗竊財物3人受害

桃園中壢警分局青埔派出所日前接獲民眾接連報案，停放於高鐵南路一帶的轎車內財物遭竊，警方犯嫌研判行竊手法如出一轍，因是同一...

車登記朋友名下節稅⋯桃園男突被逮「開贓車」真相傻眼

桃園一名黃姓男子今開著自己買的車上路，突然遭員警包圍表示駕駛贓車，讓黃男當場嚇傻喊冤。結果進一步瞭解，得知黃男為了節稅將...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦