鬼門開前…台中妙齡女找閨密談心 突跑頂樓天井墜落身亡

今天凌晨1時許，西屯區中平北路一棟建案，傳出一名妙齡女子墜樓，消防局3個分隊前往現場架設氣墊床，但女子跑到頂樓天井的屋突處，消防隊員尚未接觸時，女子即墜落一樓，經查，當時女子是到該大樓找閨密談心，沒想到卻傳憾事，除此件墜樓外，太平、大雅也分別傳出墜樓、墜橋意外，因鬼月將至，接連傳類似意外，也讓地方議論。

台中市消防局在今天凌晨1時許獲報，西屯區中平北路一棟建案有人需要協助，消防局派遣水湳、西屯、大雅等3個消防分隊前往救援，年約20多歲的女子在消防員尚未抵達前，已在頂樓上方水塔的天井處，來回走動，還困在頂樓屋突處，時站時坐，精神不佳。

當時消防隊員正在設法攀爬要搶救女子，但消防隊員沒注意時，受困女子已墜落到天井一樓處，女子被送往中港澄清醫院急救，仍在今天凌晨2時許宣告不治。

經查，女子當時是到該處找閨密談心，聊天後女子突然跑到頂樓，友人發現後趕緊報警，但友人沒有提到女子是因何事困擾，全案由檢察官相驗後，家屬對死因無意見結案。

除了西屯區的墜樓案件外，今天下午1時許、晚間8時許，太平、大雅也傳出墜橋、墜樓意外，其中40歲女子、61歲婦人也都傷重不治，後續死因由檢警釐清。

因今天深夜11時鬼門開，即將進入民俗月，相關民俗禁忌較多，一天內接連發生意外，也讓地方議論，提醒多留意家人、親友狀況。

台中市警局呼籲，多關心、留意周邊的親朋好友，若自己遇到人生關卡，也不要害怕向外界求助，「勇敢求救非弱者」，生命能找到出路，有需要可打安心專線0800-788-995、張老師專線1980、生命線協談專線1995。

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