東石代表會前主席落水身亡 檢方相驗是意外…鄉民不捨

嘉義縣東石鄉一處魚塭今傳民眾溺斃，經查竟是東石鄉民代表會鄭姓前主席，因深夜未歸家屬心急報警，疑在西崙村一處漁塭溺斃，在漁塭一角被發現，令鄉民相當不捨；檢方下午相驗指出，口鼻有溺液，推測死亡方式為意外溺水窒息。

嘉義地檢署表示，相驗時口鼻有溺液，胸腹部明顯鼓脹，死因分別為呼吸衰竭、溺水窒息、生前落水，研判死亡方式為意外。

據了解，鄭姓男子昨晚深夜未歸，今早只在魚塭旁發現機車與手機，家屬擔心有落水情形，報警請求協助救援。鄭男曾任東石鄉代會主席、東石義消分隊分隊長，曾獲義勇消防楷模縣長獎，交友廣闊、熱心公益，噩耗讓許多人很不捨。

嘉義縣消防局表示，今早6點多獲報，立即派遣東石、布袋、祥和分隊，共出動6車、7人搜救，潛水人員也到場搜救，但66歲鄭姓男子已OHCA(到院前已無心跳)，身體明顯浮腫且臉反黑。家屬表示不願送醫，後續交由警方處理。