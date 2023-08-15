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桃園竊盜慣犯賭警方難抓 敲車窗竊財物3人受害
桃園中壢警分局青埔派出所日前接獲民眾接連報案，停放於高鐵南路一帶的轎車內財物遭竊，警方犯嫌研判行竊手法如出一轍，因是同一人所為，經調閱監視器逮回64歲的張姓慣犯，警詢後依竊盜罪嫌函送桃園地檢署偵辦。
警方於本月12日晚間陸續接獲3名被害人報案，警方調查發現，他們都將車輛停放在高鐵南路一帶並在夜間的7至9時遭竊，3名被害人車內財物損失再加上修理車窗的損失，總受害金額將近3萬元。
方研判行竊手法都一樣，應該是同一人所為，立刻成立專案小組調閱沿途上百隻監視畫面，經比對於48小時內帶回張男。據了解，張男為竊盜慣犯，並猜該處警方較難發現才選定下手位置。
中壢警分局提醒，市民要提高警惕，不要在車內放置貴重物品，以免成為犯罪分子的目標。
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