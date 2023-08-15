車登記朋友名下節稅⋯桃園男突被逮「開贓車」真相傻眼
桃園一名黃姓男子今開著自己買的車上路，突然遭員警包圍表示駕駛贓車，讓黃男當場嚇傻喊冤。結果進一步瞭解，得知黃男為了節稅將車子登記在友人名下，但友人3個月前離世，黃男卻不知情，其家人以為名下車子不見因此報失竊，警方將進一步釐清。
今上午11點多，桃園警分局同安派出所員警在路上巡邏時，於春日路發現一輛通報失竊贓車，立即在後尾隨，趁停等紅燈時將其攔下盤查。
對此60歲駕駛黃姓男子見到員警包圍當場嚇了一跳，聽到自己開贓車急忙喊冤，表示車輛是自己買的，而車主為丁姓男子是自己朋友，黃男疑為使用丁男身分節稅，因此將車輛登記在丁男名下，不知怎麼會報失竊。
結果經員警瞭解，車主於5月已去世，家人整理遺物時發現丁男名下的這輛車不見蹤影，於是報案失竊，結果黃男也不知情導致「開贓車」上路，全案將依法移請地檢署偵辦，以利後續釐清。
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