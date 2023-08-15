快訊

碧桂園爆雷對台灣房市有利？估價師沙盤推演結果：可能因禍得福

從台中搭到林口「3600僅付300」！Lulu爸被搭霸王車 女乘客落網了

車登記朋友名下節稅⋯桃園男突被逮「開贓車」真相傻眼

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園一名黃姓男子今開著自己買的車上路，突然遭員警包圍表示駕駛贓車，讓黃男當場嚇傻喊冤。結果進一步瞭解，得知黃男為了節稅將車子登記在友人名下，但友人3個月前離世，黃男卻不知情，其家人以為名下車子不見因此報失竊，警方將進一步釐清。

今上午11點多，桃園警分局同安派出所員警在路上巡邏時，於春日路發現一輛通報失竊贓車，立即在後尾隨，趁停等紅燈時將其攔下盤查。

對此60歲駕駛黃姓男子見到員警包圍當場嚇了一跳，聽到自己開贓車急忙喊冤，表示車輛是自己買的，而車主為丁姓男子是自己朋友，黃男疑為使用丁男身分節稅，因此將車輛登記在丁男名下，不知怎麼會報失竊。

結果經員警瞭解，車主於5月已去世，家人整理遺物時發現丁男名下的這輛車不見蹤影，於是報案失竊，結果黃男也不知情導致「開贓車」上路，全案將依法移請地檢署偵辦，以利後續釐清。

黃男將車登記在友人名下，但友人離世後其家人以為車不見報失竊。記者周嘉茹／翻攝
黃男將車登記在友人名下，但友人離世後其家人以為車不見報失竊。記者周嘉茹／翻攝
桃園一名黃姓男子今開著自己買的車上路，突然遭員警包圍表示駕駛贓車。記者周嘉茹／翻攝
桃園一名黃姓男子今開著自己買的車上路，突然遭員警包圍表示駕駛贓車。記者周嘉茹／翻攝

贓車 車主 桃園

延伸閱讀

桃園大溪明後天停水4小時 影響程度一次看

協勤民力 桃園加碼守望相助制服等裝備預算

桃園溪洲低碳轉運站遲未見公車遭審計處糾正 一原因暫緩執行

桃園公布303哺集乳室地圖 哺育小寶貝還可抽獎

相關新聞

影／台南公立幼兒園爆不當管教 老師「扯」幼童摔倒跌坐地上

台南市某國中附設幼兒園傳出疑似不當管教，台南市議員王家貞偕同全國幼教產業工會召開記者會並出示監視畫面，某國中附設幼兒園老...

新北情侶爭吵變砍人 女友胸口中刀噴血…乾兒子奪刀也遭劃傷

新北市中和區發生家暴砍人案。53歲劉男與51歲同居女友，今天下午在家中因債務問題發生爭吵，劉男竟持水果刀朝女友揮舞，導致...

遠東科大科學足球營意外2童灼傷送醫 原來是這實驗惹禍

遠東科大14日到18日舉行科學足球營活動，沒想到今天午間在體育館地下室進行魔法實驗室課程，要讓「白糖變成蛇」，卻疑似因酒...

影／黑吃黑？松山車站買賣泰達幣 2男持刀強盜527萬被拘提

林姓男子向謝姓男子購買泰達幣，相約台北市松山車站交易，趙姓、許姓男子持刀劫走現金527萬元及手機，隔天帶現金至台北地檢署...

車登記朋友名下節稅⋯桃園男突被逮「開贓車」真相傻眼

桃園一名黃姓男子今開著自己買的車上路，突然遭員警包圍表示駕駛贓車，讓黃男當場嚇傻喊冤。結果進一步瞭解，得知黃男為了節稅將...

影／Lulu爸被搭霸王車從「台中到林口」 女乘客落網喊：沒錢

藝人Lulu黃路梓茵的父親今天開計程車，從台中載1名女乘客到新北市林口，車資總共3600元，但對方說身上只剩300元先付...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦