影／Lulu爸被搭霸王車從「台中到林口」 女乘客落網喊：沒錢

藝人Lulu黃路梓茵的父親今天開計程車，從台中載1名女乘客到新北市林口，車資總共3600元，但對方說身上只剩300元先付，等她去找男友拿錢再付餘款，結果一去不回。警方接獲報案找到陳女，她說男友也沒錢，所以不敢下樓，警方將依詐欺罪嫌偵辦。

據了解，黃路梓茵的父親是在上午9時40分，開計程車從台中市神岡區大漢街搭載28歲陳姓女子，近午11時50分抵達新北市林口區佳林路，陳女下車時聲稱身上錢不夠，只剩300元先付，等她去找男友拿錢，5分鐘再折返付清餘款。

黃路梓茵的父親同意，卻在現場等了超過半小時，陳女都沒回來，於是前往林口派出所報案。稍後林口警分局由偵查隊和轄區文林派出所負責調查，按陳女走路方向沿途調閱監視器，發現她最後走進1個社區大樓。

警方在下午3時許，從陳女男友的住處按門鈴請她出來，陳女坦承搭計程車沒付清車資，供稱因為自己沒錢，男友也沒錢，所以躲著不敢下樓。警詢後將依詐欺罪嫌移送法辦。