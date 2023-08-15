影／「粉紅泡泡」幸好遭警戳破 高雄男險匯62萬給詐團創業

高雄湖內62歲許姓男子日前赴大湖郵局欲提領港幣15萬元（折合台幣約逾61萬元），他開心的表示要和周姓女網友共譜美好未來，事實上，他卻從未真實見過對方，經湖內分局進一步深入關心，為避免他的粉紅泡泡越吹越大，只好狠心搓破，所幸許男尚於「戀愛階段」，家產還未全奉獻給對方。

湖內分局指出，8月上旬接獲本市湖內區大湖郵局行員報案，指稱現場許男疑似陷入「愛情交友詐騙」，隨即前往查看關心。許男說，對方是他在網路上結識的周姓女子，對方平日貼心問候、噓寒問暖，讓他漸漸深陷情人間的曖昧情愫中。

不過，近日對方請許男提供郵局帳號、密碼，許男認為不妥，當下拒絕她。但對方表示要向分享高獲利的投資，並傳了一張港幣15萬元匯款交易明細，要許男提供創業資金，兩人共同發展美好的未來。

許男對警員說，女友在LINE上告知她，經轉帳後，資金明天就會匯進郵局內，如未入帳，還可再加入某理專的Line帳號處理。警方進一步讀取許男與對方的對話紀錄，所幸許男尚於「戀愛階段」，並且在機警行員通報下即時識破詐騙集團的圈套。

湖內分局呼籲，這類典型「愛情交友詐騙」模式，常利用帥哥、美女的圖像，對人放送甜言蜜語字眼的對話，利用心理親密情感連結等情節氛圍，一步步說服對方提供銀行金融帳戶等資料，並讓被害人金融帳戶淪為洗錢轉運站，除了人財兩失，還得花時間進行繁瑣的訴訟程序。