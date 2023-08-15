臨櫃匯款165萬稱要還錢 正妹行員發現這個當場報警

新北市57歲鄭姓婦人，日前至新店1間銀行臨櫃欲匯款165萬元，陳姓女行員詢問鄭婦匯款用途時，鄭婦表示是要還朋友錢，但卻說不出朋友名字，且欲匯款帳戶有大量金額進出，陳姓行員擔心是詐騙立即報警。新店警方到場勸說鄭婦這是常見詐騙手法，鄭婦才驚覺遭到詐騙打消匯款念頭，成功保住165萬積蓄。

據了解，57歲鄭姓婦人日前在臉書認識1名男子，在男子噓寒問暖下鄭婦陷入情網。不久後男方表示欠朋友錢還不出，央求鄭婦幫忙，鄭婦不察當場答應，隨即前往永豐銀行新店分行，欲臨櫃匯款165萬元至男方朋友帳戶。

銀行陳姓女行員詢問鄭婦匯款用途時，鄭婦表示是要還朋友錢，但卻說不出朋友姓名，陳姓行員查詢欲匯款帳戶時，發現該帳戶有大筆資金進出，懷疑是詐騙人頭帳戶，陳女當下立即報警。

新店警方接獲報案趕抵銀行，鄭婦向警方表示是要幫網路上認識的男子還錢，警員當下立即告知這是詐騙手法，並對鄭婦進行反詐騙宣導，鄭婦才得知自己被騙打消匯款念頭。新店分局表示，警方將持續與轄內金融機構保持密切聯繫，有效發揮阻詐效果。