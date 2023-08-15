遠東科營隊2學童灼傷 助教自責爆哭校方全額負醫療費

台南遠東科大暑期辦理科學足球營，營隊今中午倒酒精實驗時2名學童不慎遭灼傷送醫，助教自責爆哭。校方表示，事前都有辦200萬元意外險，會全額負擔醫療費用，下周還有最後一梯次，目前是如期辦理。

該科學足球營是學校休閒運動管理系學生所舉辦，暑假共安排8梯次，營隊約80人，每梯次5天，學員都是國小學生，這次出事的屬第七梯次，第一時間已通知家長，部分學員已由家長接回先行返家。

據知，當時課程安排「白糖變黑蛇」科學遊戲實驗；安排將白砂糖與小蘇打粉混合，經酒精燃燒產生體積50倍以上黑色物質，藉此設計實驗分析能增加產物方式。

據指出，當時助教在傾倒酒精時，疑似液態酒精倒過多導致產生較多可燃性氣體所引發，在旁觀看11歲及6歲學童閃避不及而灼傷，幸火勢第一時間自行撲滅，現場燃燒面積約0.5平方公尺，消防人員到場時，火已被撲滅。

消防隊員緊急將2名學童送醫，11歲男童送至奇美醫院時意識清楚，目前預防性插管治療中，經醫療團隊檢視後，約有二度燒燙傷，全身約20%，範圍多在臉部、胸部及雙上肢，皮膚部分有脫皮現象，在醫院收治燙傷中心住院中。另名6歲男童傷勢較輕微燒傷面積約6%，傷勢較輕微，詳細意外原因，將深入調查 、釐清。