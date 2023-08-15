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雲林逆子縱火燒全家 5旬父搶救不治再添1死

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雲林逆子縱火燒全家2死 5旬父搶救不治再添1死

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導

雲林縣斗南鎮興北路一處木構民宅今天凌晨3時許發生火警，造成2死2傷，涉嫌重大的33歲杜姓男子逃亡5小時後被警方追捕到案，警方仍在詢問中，原本傷重在醫院插管治療的杜父，今天下午宣告不治，這起意外再添1死。

興北路民宅共居住5人，分別為同居男女56歲杜男、45歲劉女，及杜的33歲兒子、劉女的21歲女兒、4歲兒子。

側面了解，杜男今天凌晨3點12分從住家前門逃出駕車離去，2分鐘後房子開始竄出白煙，劉女隨後從後門逃出求救，約3點16分一路從後門跑到前門大呼救命， 對面鄰居幫忙報警，不到1分鐘之後房子陷入火海，冒出熊熊火光。

當時睡在1樓房間的杜父、吳女及劉姓男童3人疑吸入過多濃煙嗆昏，警消人員救出時已呈OHCA，送醫急救2人死亡，杜父今天下午3點04分經搶救後宣告不治；警方尚在詢案中，將依殺人、公共危險、竊盜、妨礙公務等罪嫌移送杜男。

雲林斗南興北路民宅火警造成2死，杜嫌逃亡5小時落網，但重傷在大林慈濟醫院插管治療的56歲杜姓男子最終仍不治。記者陳苡葳／翻攝
雲林斗南興北路民宅火警造成2死，杜嫌逃亡5小時落網，但重傷在大林慈濟醫院插管治療的56歲杜姓男子最終仍不治。記者陳苡葳／翻攝

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