雲林逆子縱火燒全家2死 5旬父搶救不治再添1死

雲林縣斗南鎮興北路一處木構民宅今天凌晨3時許發生火警，造成2死2傷，涉嫌重大的33歲杜姓男子逃亡5小時後被警方追捕到案，警方仍在詢問中，原本傷重在醫院插管治療的杜父，今天下午宣告不治，這起意外再添1死。

興北路民宅共居住5人，分別為同居男女56歲杜男、45歲劉女，及杜的33歲兒子、劉女的21歲女兒、4歲兒子。

側面了解，杜男今天凌晨3點12分從住家前門逃出駕車離去，2分鐘後房子開始竄出白煙，劉女隨後從後門逃出求救，約3點16分一路從後門跑到前門大呼救命， 對面鄰居幫忙報警，不到1分鐘之後房子陷入火海，冒出熊熊火光。