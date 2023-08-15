嘉義傳工安意外！工廠2工人疑遭煤渣燙傷 緊急送醫搶救

嘉義縣某工廠今天下午2點多驚傳工安意外，兩名男外包工人疑在場內清除煤渣不慎，遭發電鍋爐底灰槽掉落的煤渣燒燙傷，2人全身分別遭60%及50%大面積2度燒燙傷；嘉縣消防局2點56分獲報派遣新港、嘉太救護車到場搶救，2人意識清楚，送嘉義基督教醫院急救中，意外發生原因待相關單位調查釐清。

據了解，27歲男工人全身超過一半約60%2至3度燒燙傷，由新港分隊救護車先載送往嘉義基督教醫院急救，另名50多歲男工人全身有一半遭約50%2度燒燙傷，兩人都大面積燙傷，所幸現場2人意識都還清楚。

嘉縣消防局勤務指揮中心指出，下午2點56分接獲通報，指出某工廠發生人員燒燙傷工安意外，有2名男性傷勢嚴重急需救護車，立即派遣新港、嘉太2個消防隊分救護車前往搶救，到場2人意識清楚，皆大面積燙傷，分由新港、嘉太送嘉義基督教醫院急救。