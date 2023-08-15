國1通車逾50年輪下亡魂多 農曆七月警祭拜好兄弟求平安

國道1號中山高速公路通車逾50年，歷年來車禍亡魂無數，一些員警在高速公路執勤時，也曾遇到難以解釋的靈異事件，曾有員警處理事故時，見到慘死的一對姊妹袒胸露腹，趕緊找來2件雨衣蓋在她們身上，當晚這名警員休假與友人打麻將，不料做莊時連續自摸7把，還出現「天胡」的不可思議好牌，讓全桌牌友傻眼；國道第二警察大隊不敢免俗，數十年來在每年農曆七月初一、十五、卅都會設香案、備鮮花素果等素齋供品祭拜好兄弟及公路亡魂，祈求道路平安，迄今不輟。

中山高通車已多年，通車前20多年車禍死亡魂就多達三、四千人，有些員警在高速公路執勤時，也曾遇到靈異事件，宗教界人士認為，當年高速公路開闢時，有的路段使用墓地，難免破壞無主墳墓，干擾到無祀孤魂，施工時也會傷及蟲蟻走獸，形成一股怨氣，因此一些路段肇事率偏高，增添不少路上亡魂。

員警在中山高執勤時碰到的靈異事件可說千奇百怪，曾有資深警員在中壢戰備跑道巡邏，當時天尚未亮，突然見到一名穿著白衣的長髮女子飄在巡邏車前，他察覺有異，開警示燈加速往前離開，不到3分鐘剛行經的路段就發生重大車禍，5人身亡。

還有一名警員在處理事故時，見到一對慘死的姊妹袒胸露腹，心裡十分憐憫，趕緊找來兩件雨衣蓋在她們身上，當晚這名警員休假與友人打麻將，不料做莊時連7把自摸，其中還有「天胡」，3名牌友都口袋空空，但他也嚇得不敢再玩下去；此外，也有員警看見殉職同仁、車禍身亡者在中山高沿線現身等異象。

彰化縣李姓男子十多年前在中元節前夕駕車載妻子行經中山高苗栗頭份南下路段，前方突然有金屬掉落物，他閃避不及，百萬新車底盤受損、油箱破裂，警方找到掉落物，竟是骨灰罈內膽，他雖不以為意，但車禍前後的一些巧合難以解釋，事後他趕緊到廟裡拜拜。

他說當天他載妻子回台北老家探視，轉往九份一帶玩，停車時附近都是墓地，還被妻子嘀咕「怎麼停這種地方！」，沒想到回程時就碰上掉落物，閃避不及，掉落物卡在車底盤下拖行，油箱破裂漏出大量柴油，他還擔心會爆炸起火。警方趕到場，找到其中一只掉落物，證實是骨灰罈的金屬內膽。

他說，車子送修要花5萬元，他借丈人車來開，沒想到保養才2星期的車，引擎裡竟然住了一窩老鼠，一啟動就拋錨，讓他也傻眼，他在高速公路撞到骨灰罈金屬內膽，因是新品，所以心裡比較不會「毛毛的」，但一些巧合不知如何解釋。

靈異之說雖是見仁見智，但許多員警處理死亡事故時，都有現場不亂說話，一定戴警帽的習慣，每年農曆七月，國道二隊員警在初一開鬼門關、中元普渡及卅日關鬼門，都會備妥祭品拜好兄弟，不敢輕忽此傳統習俗，迄今不輟。