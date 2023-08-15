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影／黑吃黑？松山車站買賣泰達幣 2男持刀強盜527萬被拘提

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

林姓男子向謝姓男子購買泰達幣，相約台北市松山車站交易，趙姓、許姓男子持刀劫走現金527萬元及手機，隔天帶現金至台北地檢署投案被拘提，警方懷疑林是共犯，一併拘提依強盜罪移送，檢方聲押趙、許獲准，令林交保，不排除「黑吃黑」，深入追查。

警方調查，19歲林姓男子透過中間人向29歲謝姓男子購買價值527萬元的泰達幣，以Telegram聯繫相約松山車站北二門交易，本月6日下午2點多，林帶現金527萬元與謝見面；23歲趙姓、24歲許姓男子各持短刀現身，劫走現金527萬元及手機，分別搭計程車逃逸，林、謝在現場報案。

信義警分局調閱監視器追查，隔天下午向台北地檢署聲請拘票，趙、許帶現金527萬元赴北檢投案被拘提，警方懷疑林是共犯，策動至分局拘提。

趙、許坦承行搶，但對如何得知交易等細節交待不清；林稱受指使交易泰達幣，否認設局強盜；謝則自稱幣商。警方不排除是詐騙贓款黑吃黑，尚在釐清案情。

林姓男子向謝姓男子購買泰達幣，趙姓、許姓男子持刀劫走現金527萬元及手機，警方拘提趙、許、林依強盜罪移送。記者李奕昕／翻攝
林姓男子向謝姓男子購買泰達幣，趙姓、許姓男子持刀劫走現金527萬元及手機，警方拘提趙、許、林依強盜罪移送。記者李奕昕／翻攝

泰達幣 強盜 計程車

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