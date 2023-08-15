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高雄小港暗藏60人賭場 警方懲處4員警

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄市警方8月8日在高雄機場附近，查獲1處透天樓房暗藏天九牌賭場，逮捕涉嫌主持賭場翟姓男子與把風者，竟發現屋內共聚集60名男女聚賭，將全案移送法辦後，警方也因此懲處4名員警。

據了解，高雄市警局督察室靖紀小組與小港警分局查獲這處賭場後，小港分局對派出所所長、警勤區警員、偵查隊長和刑責區偵查員，呈報各處分申誡1次，警員和偵查員調整警勤區和刑責區。

高雄市警局靖紀小組據報，高雄市小港區飛機路1處樓房暗藏賭場，8月8日凌晨4點多動員查緝，發現屋內竟聚集60名男女聚賭，查出翟姓男子（54歲）涉嫌主持天九牌賭場，並雇用林姓男子（43歲）把風，在賭場內查扣賭資及抽頭金22萬元。

警方依賭博罪嫌，將翟姓、林姓2男子移送法辦，另58名賭客依違反社會秩序維護法裁罰。

高雄市警局查獲賭場，4員警受懲處。記者林保光／翻攝
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賭場 高雄市

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