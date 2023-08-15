影／台南公立幼兒園爆不當管教 老師「扯」幼童摔倒跌坐地上

台南市某國中附設幼兒園傳出疑似不當管教，台南市議員王家貞偕同全國幼教產業工會召開記者會並出示監視畫面，某國中附設幼兒園老師將4歲幼童推扯倒地，弱小的女童疑驚嚇呆坐地上，該名老師完全沒有理會，幾秒後才由另一位老師扶起，事後校方指該事件 「不調查、尚未構成不當管教」，該名老師還升為主任，痛斥這樣對孩子公平嗎？教育局表示已要求學校重啟調查，一個月內將結果報到教育局。

全國幼教產業工會賴姓理事表示，監視器拍到該名老師硬扯後，孩子跌坐地上，老師說是因為孩子推擠其他孩子才將他拉開，卻不慎跌倒，但在影片看到孩子坐在地上數秒，老師置之不理也沒有檢查是否受傷，意圖拉扯行為很明顯，依現行法案已構成體罰。工會也出示錄音檔，指校長是在開會前直接下指導棋，指該事件 「不調查、尚未構成不當管教」，召開研商會議也暗示委員要依照此方向辦理。

賴姓理事說，學校人員之前就有看到影片，但是否成立不當管教是要由委員會決定，不是校長說了算，且該名老師事後還升主任（園長）考績還優等，令人質疑職場官官校護、師師相護，以後誰敢為孩子發聲，也質疑教育局將事情輕輕放下。此案件不論家長是否知情或陳情，有影片新的事證就要重啟調查，不能讓孩子的安全要賭是否遇上好的老師，且要依最新法條老師要先停職接受調查。

教育局主祕楊智雄表示，在處理孩子的教保服務，老師本來就要更柔軟一點，處理事情方面不管認定結果如何，當下反應和對孩子教學職能的提升，校方和老師都應精進和努力，這一部分應該檢討；該案去年9月16日發生，學校有通報校安處理，但這幾天有看到影片和相關證據和內容，檢視資料後對於學校當初處理過程和認定有不周延，要求學校重新再調查。

楊智雄說，要求學校一個月內完成調查，提經校事會議審認通過後，將結果報到教育局，教師如有涉及違法處理和不當管教，依相關考核規定及情節輕重議理，情節重大就送教評會。學校在過程處理的輔導措施或者是整體行政的處理上，有無相關責任會一併釐清和課責。

社會局表示，知悉後昨天由家訪中心社工和幼兒家長聯繫後到現場訪視，目前小孩和家庭狀況都算是穩定，會持續聯絡家長只要有需要協助社會局都會很快處理。