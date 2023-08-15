男駕駛跨越車道超車失敗 迎面撞上女騎士讓她雙腿骨折
40歲嚴姓男子今上午開車外出，行經屏東長治永興路時要超車，疑似在變換車道過程未注意來車，閃避不及與對向郭姓女騎士發生碰撞，他失控衝撞路旁電桿，連人帶車翻覆四腳朝天，嚴男幸運無傷，但郭女雙腳骨折，所幸經送醫治療無大礙，雙方酒測值均為零，詳細肇事原因有待警方調查釐清。
事故地周邊監視器畫面顯示，40歲嚴男今上午10點半左右，駕駛1輛黑色自小客車，沿屏東縣長治鄉永興路由西往東直行，車速飛快，準備跨越對向車道超過前方銀色箱型車時，不慎與對向22歲郭姓女騎士發生嚴重碰撞，他失控撞上路邊電線桿後翻覆，車頭前側毀損，郭女機車則破損翻倒路邊。
警方初步研判是嚴男為超車釀禍，嚴男幸運沒有受傷，但郭女雙腳骨折，經送醫無大礙，雙方酒測值均為零，詳細肇事原因有待警方調查釐清。
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