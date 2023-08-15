小心荷包失血！新店隔音牆開孔裝測速 6小時內揪55車超速
新北市新店區祥和路因車禍頻傳，為強化速度管理及防制交通事故發生，新店分局會同交通局、養工處、區公所等單位，在隔音牆上開孔裝置測速照相機。8月12日正式啟用，自深夜11時至隔天凌晨5時短短6小時內，就拍下55件超速。新店警方呼籲，民眾行車應遵守交通規則勿超速，共同維護行的安全。
有網友在臉書社團「我們就是安坑人 安坑自古就是城！」貼出照片，畫面中可見在新店區祥和路隔音牆上，被挖了一個開口，裝設了測速照相設備。網友還留言：「原來還有這招啊，大家自己注意點啊。」
貼文一出引起網友熱議，紛紛大罵：「打著安全之名，實榨乾民眾荷包」、「這個應該是不合法的吧」、「賊頭不是叫假的」對此新店警方表示，該地點已於今年6月20日在交通警察大隊網站（科技執法宣導專區-移動式科學儀器執法設備設置地點）公告，且在該處前方100公尺已設置「警52」標誌，符合道路交通管理處罰條例第7之2條相關規定。
新店分局表示，該路段事故件數，前年（2021年）A2、A3事故計發生28件；去年（2022年）A1發生2件，A2、A3事故計發生41件；今年1至7月A2、A3事故計發生16件。另該路段速限50公里，為強化速度管理及防制交通事故發生，因而裝置測速照相設備。自8月12日23時啟用至隔天凌晨5時，共計測得超速件數達55件。新店警方呼籲，民眾行車應遵守交通規則且勿超過規定速限，共同維護道路行的安全。
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