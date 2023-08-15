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改裝重機噪音太大注意了！ 139縣道中寮往集集加強稽查

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導

南投縣內139縣道是重機騎士假日出遊首選，常有大型重型機車隊急駛而過，疑似不少改裝車輛於行駛中發出噪音，危及用路人安全外，更嚴重影響居民生活品質，集集警分局近日在中寮往集集路段執行聯合稽查，共計攔查車輛18輛，其中5案開單處罰。

集集警分局指出，縣道139號橫跨彰化市及南投縣部分鄉鎮，是目前台灣第六長的縣道，因位處山區蜿蜒道路，途中景色優美，更是不少機車騎士選擇跑山的路線之一，不過這條多彎道路線也奪走不少性命，但在南投中寮至集集路段，近來接獲不少民眾向警方及環保單位檢舉，改裝重機的排氣管音量過大，嚴重影響居民安寧。

警方因而結合環保局執行暑期噪音改裝車輛聯合稽查，針對139縣道當場由環保局執行噪音檢測，同時因適逢暑假期間，更加強針對青少年無照駕駛及其他交通違規取締，其中舉發無照駕駛2件，另違反噪音管制法2件，其中更包含大型重型機車輛1輛，由環保局當場開單，並依道路交通管理處罰條例處罰並要求限期改善。

集集分局指出，用路民眾勿擅自改裝車輛排氣管製造噪音，除違反交通法規也影響他人的生活安寧，未來仍會持續針對轄內改裝車聚集的路段，邀集環保局執行聯合稽查改裝噪音車輛。

南投集集警方會同環保及監理位組成聯合稽查小組，在縣道139線中寮集集路段加強取締違規。圖／集集分局提供
南投集集警方會同環保及監理位組成聯合稽查小組，在縣道139線中寮集集路段加強取締違規。圖／集集分局提供
南投集集警方會同環保及監理位組成聯合稽查小組，在縣道139線中寮集集路段加強取締違規。圖／警方提供
南投集集警方會同環保及監理位組成聯合稽查小組，在縣道139線中寮集集路段加強取締違規。圖／警方提供
南投集集警方會同環保及監理位組成聯合稽查小組，在縣道139線中寮集集路段加強取締違規。圖／集集分局提供
南投集集警方會同環保及監理位組成聯合稽查小組，在縣道139線中寮集集路段加強取締違規。圖／集集分局提供

噪音 集集 南投

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