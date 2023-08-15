改裝重機噪音太大注意了！ 139縣道中寮往集集加強稽查

南投縣內139縣道是重機騎士假日出遊首選，常有大型重型機車隊急駛而過，疑似不少改裝車輛於行駛中發出噪音，危及用路人安全外，更嚴重影響居民生活品質，集集警分局近日在中寮往集集路段執行聯合稽查，共計攔查車輛18輛，其中5案開單處罰。

集集警分局指出，縣道139號橫跨彰化市及南投縣部分鄉鎮，是目前台灣第六長的縣道，因位處山區蜿蜒道路，途中景色優美，更是不少機車騎士選擇跑山的路線之一，不過這條多彎道路線也奪走不少性命，但在南投中寮至集集路段，近來接獲不少民眾向警方及環保單位檢舉，改裝重機的排氣管音量過大，嚴重影響居民安寧。

警方因而結合環保局執行暑期噪音改裝車輛聯合稽查，針對139縣道當場由環保局執行噪音檢測，同時因適逢暑假期間，更加強針對青少年無照駕駛及其他交通違規取締，其中舉發無照駕駛2件，另違反噪音管制法2件，其中更包含大型重型機車輛1輛，由環保局當場開單，並依道路交通管理處罰條例處罰並要求限期改善。