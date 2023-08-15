快訊

偷降速舊iPhone…蘋果「電池門」花160億和解！果粉每人獲賠金額出爐

霜淇淋成超商白金 義美加入戰局 全家不怕蛋塔效應重演？

美共和黨總統參選人再爆驚人發言：只保台到2028年

聽新聞
test
0:00 / 0:00

捷運站外隨機搭訕落單女子引恐慌 竟是酒店公關徵才

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導

有女性網友日前在在網路論壇Dcard發文，表示經常在北捷中山站看見多名男子搭訕落單女性，引起恐慌。北市捷運警察隊連日安排便衣警察偵辦，發現有男子尾隨搭訕女子，警方上前制止並盤查，發現多為酒店公關在捷運站外攬客、徵才，恐違法社違法與跟騷法等罪。

該Dcard貼文在網路上發燒，話題不斷，引起警方重視。北市捷運警察隊表示，7月中旬安排便衣警察進行守望勤務時，發現一名男子正在對剛出站的落單女性糾纏不休，女子不堪其擾一路拒絕閃躲，然而男子竟不屈不撓尾隨女子進入百貨公司專櫃。

北市捷警隊說，便衣警察見狀後，就立即上前制止，除告知該位女性旅客應如何維護自身權益及保護自身安全外，並當場盤查告誡男子，其行為可能觸犯社會秩序維護法以及性騷擾防治法等規定，嚴禁再犯，除得知該男子為酒店公關外，也進一步掌握相關酒店業者背景。

捷警隊分析，類似的情節輕重不一，隨機搭訕人可能涉及違反性騷擾防治法、刑法中的強制罪、跟蹤騷擾防制法、社會秩序維護法與大眾捷運法。

北市捷警隊指出，考量到暑假期間，不少青少年會利用空檔兼職打工，酒店公關於捷運站外攬客、徵才，可能影響青少年身心健康，時值暑假青春專案期間，結合轄區中山分局共同執行擴大臨檢勤務，對相關酒店業者予以告誠、約制，防堵類似行為再度發生。

台北捷運中山站出入口有陌生男子會成群結隊搭訕落單女子，引發恐慌。圖／聯合報系資料照
台北捷運中山站出入口有陌生男子會成群結隊搭訕落單女子，引發恐慌。圖／聯合報系資料照

酒店 警察 捷運

延伸閱讀

女網友怨北捷中山站成搭訕區 捷警加強巡邏取締

嚇到不敢逛！中山捷運站「狂見這幕」 妹子喊苦：以前都沒有

北市女通緝犯遇警臨檢心虛右轉繞路沒用 警30秒出現她眼前

房貸壓力大！北市均還5.2萬 純網銀推利率地板價減壓方案

相關新聞

台南新市半導體設備廠毒氣外洩 消防員著A級防護衣入內檢測

台南市新市區一間半導體設備廠今天午間發生一起毒氣外洩事件，公司內存放的氟氣在設備運作時突然外洩，廠方發現後立刻通報警消，...

台南新市某科技公司驚傳「毒氣外洩」 疏散百人

台南某科技公司驚傳毒氣外洩，台南市消防局11點24分獲報，新市區的科技公司有毒氣外洩，派6車12人前往，到場發現3樓...

蘇花改東澳隧道5車追撞4人傷 蘇澳到東澳段封閉

蘇花路廊台9線108.2公里，蘇花改東澳隧道北上路段，靠近出口處發生了5車追撞事故，目前4人送醫，蘇澳至東澳段封閉。

落網了！雲林民宅火警2死2傷 兒子疑似縱火倉皇逃離現場被逮

雲林縣斗南鎮興北路一間老舊民宅今天清晨發生火警，造成2人急救不治、2人送醫救治中，由於一度無呼吸心跳的56歲杜男其子倉皇...

保母帶幼女購物竟顧到人間蒸發 母尋30年死心法院宣告死亡

新竹房姓女子十多年前未婚生下季女，並由季姓友人認領女兒。房女原住苗栗，女兒出生後即委託保母全天照顧。未料保母在30年前帶...

雲林斗南凌晨老舊平房火警 20歲女、5歲男童不治

雲林縣斗南鎮興北路一處住宅今天凌晨3時許發生火警，雲林縣消防局派遣斗南、公園、虎尾、六合、斗六、古坑、大埤、土庫...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦