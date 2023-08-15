捷運站外隨機搭訕落單女子引恐慌 竟是酒店公關徵才

有女性網友日前在在網路論壇Dcard發文，表示經常在北捷中山站看見多名男子搭訕落單女性，引起恐慌。北市捷運警察隊連日安排便衣警察偵辦，發現有男子尾隨搭訕女子，警方上前制止並盤查，發現多為酒店公關在捷運站外攬客、徵才，恐違法社違法與跟騷法等罪。

該Dcard貼文在網路上發燒，話題不斷，引起警方重視。北市捷運警察隊表示，7月中旬安排便衣警察進行守望勤務時，發現一名男子正在對剛出站的落單女性糾纏不休，女子不堪其擾一路拒絕閃躲，然而男子竟不屈不撓尾隨女子進入百貨公司專櫃。

北市捷警隊說，便衣警察見狀後，就立即上前制止，除告知該位女性旅客應如何維護自身權益及保護自身安全外，並當場盤查告誡男子，其行為可能觸犯社會秩序維護法以及性騷擾防治法等規定，嚴禁再犯，除得知該男子為酒店公關外，也進一步掌握相關酒店業者背景。

捷警隊分析，類似的情節輕重不一，隨機搭訕人可能涉及違反性騷擾防治法、刑法中的強制罪、跟蹤騷擾防制法、社會秩序維護法與大眾捷運法。