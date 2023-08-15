南科半導體設備廠毒氣外洩 消防員著A級防護衣入內檢測

台南市新市區商業大樓中的半導體設備廠傳出毒氣外洩，疏散整棟大樓363人。照／民眾提供

台南市新市區一間半導體設備廠今天午間發生一起毒氣外洩事件，公司內存放的氟氣在設備運作時突然外洩，廠方發現後立刻通報警消，南市消防局派遣南科分隊等6車12人趕往現場，廠方人員緊急撤出並封鎖現場，警消到場後為求安全起見，立刻疏散整棟大樓人員，共計363人，並出動毒災應變隊處理，目前該廠內部固定式偵測裝置測得數值為零，消防人員也換著A級防護衣入內，確定是否有外洩情形，目前情況控制中。

南市消防局15日上午11時24分接獲報案，新市區國際路一幢商業大樓發生毒氣外洩情形，立刻派遣南科分隊等6車12人前往，並同步通報消防署、110、環保局、毒化災應變隊、勞工局、南區勞檢所到場，該廠員工緊急啟動封閉系統後撤出人員，並無人受傷受困，消防人員趕到現場，為避免毒氣隨空調等空間逸散造成危險，也立刻疏散大樓人員，上班民眾聽到疏散後趕緊從安全通道下樓，聽到是毒氣外洩，驚慌不已。

經該公司內部監測裝置測出毒氣數值為零，消防人員立刻換裝防護衣，著裝入室確認閥體、鋼瓶有無其他洩漏，後續交由毒災應變隊處理。