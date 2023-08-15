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一周同地點兩起意外 台東桑樹溪男玩漂漂河溺水搶救不治
今晚11點進入農曆鬼月，台東卑南鄉桑樹溪今天上午傳出溺水意外，一名年約50歲的男子獨自戲水，因不明原因沉入深潭動也不動，其餘遊客報警求教。警消人員將人拉上岸時已於呼吸心跳，送往台東馬偕醫院急救後不治。
上午10點55分，警方接獲報案，一名中年男子未穿救生衣，乘坐車輪內胎在桑樹溪玩漂漂河遊戲，男子因不明原因沉入水中，因為溪水過深無人敢上前搭救。
消防局豐田分隊及台東大隊、特搜分隊抵達現場，當時目測溺水男子位處溪水深處，立即穿上裝備下水營救。消防局人員說，男子救起時已於呼吸心跳，現場急救無效，意外地點跟上次溺水地點一樣，「水非常深，踩不到底」。
卑南鄉東興村桑樹溪8月10日也發生一起溺水事故，29歲李姓男子不幸溺斃。
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