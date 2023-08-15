快訊

用變頻電費仍噴上萬！冷氣師傅說真相：定期做一事比換新有效

11歲寶可夢世界冠軍遭酸「能推甄嗎」？內行人氣得反擊：可賺你幾輩子的錢了

DJ SODA音樂節遭多人襲胸被強抱 主辦單位抓犯人要提告

聽新聞
test
0:00 / 0:00

一周同地點兩起意外 台東桑樹溪男玩漂漂河溺水搶救不治

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導

台東縣卑南鄉東興村桑樹溪一周內發生第二起溺水事故，一名玩漂漂河的男子被救起時已無呼吸心跳。記者徐白櫻／攝影
台東縣卑南鄉東興村桑樹溪一周內發生第二起溺水事故，一名玩漂漂河的男子被救起時已無呼吸心跳。記者徐白櫻／攝影

今晚11點進入農曆鬼月，台東卑南鄉桑樹溪今天上午傳出溺水意外，一名年約50歲的男子獨自戲水，因不明原因沉入深潭動也不動，其餘遊客報警求教。警消人員將人拉上岸時已於呼吸心跳，送往台東馬偕醫院急救後不治。

上午10點55分，警方接獲報案，一名中年男子未穿救生衣，乘坐車輪內胎在桑樹溪玩漂漂河遊戲，男子因不明原因沉入水中，因為溪水過深無人敢上前搭救。

消防局豐田分隊及台東大隊、特搜分隊抵達現場，當時目測溺水男子位處溪水深處，立即穿上裝備下水營救。消防局人員說，男子救起時已於呼吸心跳，現場急救無效，意外地點跟上次溺水地點一樣，「水非常深，踩不到底」。

卑南鄉東興村桑樹溪8月10日也發生一起溺水事故，29歲李姓男子不幸溺斃。

台東縣卑南鄉東興村桑樹溪一周內發生第二起溺水事故，一名玩漂漂河的男子被救起時已無呼吸心跳。記者徐白櫻／翻攝
台東縣卑南鄉東興村桑樹溪一周內發生第二起溺水事故，一名玩漂漂河的男子被救起時已無呼吸心跳。記者徐白櫻／翻攝

溺水 台東 馬偕醫院

延伸閱讀

大武崙沙灘3死後 謝國樑：越警戒線處罰機制一定做

一家六口新北山區戲水 父救子溺水送醫不治

雙溪戲水意外！父救回兒子自己卻溺水 無呼吸心跳急救中

河邊驚見邊牧阿金「全身癱軟卡石縫間」動也不動！網嚇壞差點報警下秒懵了

相關新聞

落網了！雲林民宅火警2死2傷 兒子疑似縱火倉皇逃離現場被逮

雲林縣斗南鎮興北路一間老舊民宅今天清晨發生火警，造成2人急救不治、2人送醫救治中，由於一度無呼吸心跳的56歲杜男其子倉皇...

保母帶幼女購物竟顧到人間蒸發 母尋30年死心法院宣告死亡

新竹房姓女子十多年前未婚生下季女，並由季姓友人認領女兒。房女原住苗栗，女兒出生後即委託保母全天照顧。未料保母在30年前帶...

雲林斗南凌晨老舊平房火警 20歲女、5歲男童不治

雲林縣斗南鎮興北路一處住宅今天凌晨3時許發生火警，雲林縣消防局派遣斗南、公園、虎尾、六合、斗六、古坑、大埤、土庫...

毀慈諴宮廟門 外籍醉漢慘了

台北市位於士林夜市周邊的市定古蹟慈諴宮，昨天凌晨遭一名喝醉外籍男子，涉嫌持松香水、油脂溶解劑擦拭廟門，遭警方依違反「文資...

斗南民宅惡夜火20歲女、5歲男童不治 赫見瓦斯筒「不排除人為因素」

雲林斗南興北路一處民宅今天凌晨3時許發生火警，經人員確認現場為木構建築，但因屋內堆放許多易燃物，導致房子瞬間變成火海，屋...

19歲女開爸爸賓士車闖紅燈 撞飛騎士害腦出血

桃園19歲楊姓女子，今下午開著爸爸的賓士車行經永安路與永安北路口時，闖紅燈撞上綠燈起步的劉姓機車騎士，造成劉顱內出血送醫...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦