林口後湖路貨車扯斷電線桿 砸落勾倒機車女騎士

新北市林口區後湖路上午9時許，有1輛貨車不明原因扯斷路旁電線桿，半截電桿砸落，電線勾倒1輛路過機車，女騎士摔倒幸未受傷，但造成沿線3個里約127戶停電。記者林昭彰／翻攝

新北市林口區後湖路今天上午9時許，有1輛貨車不明原因扯斷路旁電線桿，半截電桿砸落，電線勾倒1輛路過機車，女騎士摔倒幸未受傷、不需送醫，但造成沿線3個里約127戶停電。經緊急搶修，已復電並恢復雙向通車。

據了解，後湖路是林口高爾夫球場旁的偏僻山區小路，雙向各1線車道，沿線有許多鐵皮廠房。49歲余姓司機上午9時許駕駛貨車往八里方向行駛，不慎拉扯到電線，導致電線桿折斷傾倒砸落，波及後方由36歲陳姓女子騎乘的機車，雙方都沒喝酒、沒受傷。