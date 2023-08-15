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林口後湖路貨車扯斷電線桿 砸落勾倒機車女騎士

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市林口區後湖路上午9時許，有1輛貨車不明原因扯斷路旁電線桿，半截電桿砸落，電線勾倒1輛路過機車，女騎士摔倒幸未受傷，但造成沿線3個里約127戶停電。記者林昭彰／翻攝
新北市林口區後湖路上午9時許，有1輛貨車不明原因扯斷路旁電線桿，半截電桿砸落，電線勾倒1輛路過機車，女騎士摔倒幸未受傷，但造成沿線3個里約127戶停電。記者林昭彰／翻攝

新北市林口區後湖路今天上午9時許，有1輛貨車不明原因扯斷路旁電線桿，半截電桿砸落，電線勾倒1輛路過機車，女騎士摔倒幸未受傷、不需送醫，但造成沿線3個里約127戶停電。經緊急搶修，已復電並恢復雙向通車。

據了解，後湖路是林口高爾夫球場旁的偏僻山區小路，雙向各1線車道，沿線有許多鐵皮廠房。49歲余姓司機上午9時許駕駛貨車往八里方向行駛，不慎拉扯到電線，導致電線桿折斷傾倒砸落，波及後方由36歲陳姓女子騎乘的機車，雙方都沒喝酒、沒受傷。

警方初步檢視，貨車長、寬、高都符合規定，不知為何扯斷電線桿。但事故造成周邊菁湖里、瑞平里、湖北里在後湖路一帶共127戶停電，台電公司緊急搶修，上午10時50分恢復供電，折斷的電桿也已移至路旁，後湖路恢復雙向通車。事故原因與肇責，後續由警方調查處理。

新北市林口區後湖路上午9時許，有1輛貨車不明原因扯斷路旁電線桿，半截電桿砸落，電線勾倒1輛路過機車，女騎士摔倒幸未受傷，但造成沿線3個里約127戶停電。記者林昭彰／翻攝
新北市林口區後湖路上午9時許，有1輛貨車不明原因扯斷路旁電線桿，半截電桿砸落，電線勾倒1輛路過機車，女騎士摔倒幸未受傷，但造成沿線3個里約127戶停電。記者林昭彰／翻攝
林口區後湖路電線桿被貨車扯斷，半截電桿砸落在馬路上。圖／林口區公所提供
林口區後湖路電線桿被貨車扯斷，半截電桿砸落在馬路上。圖／林口區公所提供
新北市林口區後湖路上午9時許，有1輛貨車不明原因扯斷路旁電線桿，半截電桿砸落，電線勾倒1輛路過機車。記者林昭彰／翻攝
新北市林口區後湖路上午9時許，有1輛貨車不明原因扯斷路旁電線桿，半截電桿砸落，電線勾倒1輛路過機車。記者林昭彰／翻攝
新北市林口區後湖路上午9時許，有1輛貨車不明原因扯斷路旁電線桿，半截電桿砸落，電線勾倒1輛路過機車，女騎士摔倒幸未受傷。記者林昭彰／翻攝
新北市林口區後湖路上午9時許，有1輛貨車不明原因扯斷路旁電線桿，半截電桿砸落，電線勾倒1輛路過機車，女騎士摔倒幸未受傷。記者林昭彰／翻攝

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