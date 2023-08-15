陳建仁抵達鹽埕區酒店前鄰近彩券行爆拉扯 鬧事男受傷送醫

警方火速在陳建仁抵達前，安撫鬧事戴姓男子情緒，並將他送往醫院治療。記者張議晨/翻攝

行政院長陳建仁今上午10點到鹽埕區參訪翰品酒店，但在陳抵達前50分鐘，鄰近酒店的某家彩券行，卻爆發衝突，轄區警方不敢大意，隨即動員優勢警力到場，安撫鬧事戴姓男子，由於店家不願追究，戴男送醫後後續由家人帶回照料。

陳建仁今到高雄，9點半先出席台美緝毒記者會，原定10點前往翰品酒店，參訪中高齡就業者工作情形，但在陳抵達翰品酒店前，轄區鹽埕警分局9點10分接獲通報，指鄰近酒店的某家彩券行有顧客與店家爆發糾紛。

警方到場後，發現一名48歲戴姓男子疑似精神狀態不佳，無故進入彩券行內任意移動店家物品，彩券行店員見狀上前制止，卻惹怒該名男子，雙方爆發拉扯，戴男也因拉扯造成肩膀擦挫傷。

警方見狀隨即控制現場，安撫戴男情緒，同步通知救護車到場，最後護送戴男至醫院就醫治療並通知家屬前往照料，最後因店家不願追究，警方隨後僅依社會安全網機制，依規定通報相關單位，解除這場虛驚。