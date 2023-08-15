鬼門開！台中仙女瀑布是危險水域 登山勿獨攀

台中市太平區仙女瀑布名稱優美，卻是台中市政府公告多年的危險水域，已奪走多條寶貴年輕性命；在地人指出仙女瀑布表面平靜，潭面下暗潮洶湧，「抓交替」傳聞議論紛紛，中市消防局曾以此拍攝影片，呼籲遊客勿入山戲水，珍重生命。

太平區仙女瀑布是台中市政府公告11處危險水域之首，曾於5年間(2016至2020年)帶走6條寶貴性命。參與搜救人員曾說，通往仙女瀑布只有一條產業道路，救難人員只能徒步挺進，耗時至少半小時，對於溺水者而言，大腦缺氧10分鐘就會死亡，令人遺憾。

當地居民更傳出，仙女瀑布深潭會「抓交替」，加上潭深達6、7公尺深，再會游泳也會被「魔神仔抓下去」，因此進出仙女瀑布的通道也被稱為「運屍道」，令人不寒而慄。

台中市谷關七雄全國知名，但民眾登山資訊不健全，山域搜救人員呼籲，切忌獨自入山，恐因缺水、未進食，加上心理緊張、方向感不足等因素產生「幻覺」、「幻聽」，更加造成身心靈壓力。