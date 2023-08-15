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Facebook購物遇詐騙 還遭恐嚇「敢報警就殺全家」

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導

網路詐騙猖獗，北市議員應曉薇接獲陳情，有民眾在Facebook購物遭詐騙，要求對方退款，還被恐嚇報警就殺全家，批評中央「打詐辦公室變成打雜辦公室」。警方則回應，由於對方式以店到店寄送貨物，已要求FB及超商提供資料，偵辦完後會移送詐騙犯。北市消保官提醒，FB、LINE存詐騙風險，盡量別在社群平台購物。

應曉薇接獲小紅（化名）陳情，今天舉辦記者會。她表示，日前小紅在Facebook購買衣物遭詐騙，要求對方退費，詐騙犯不但拒絕退貨，並留言恐嚇說掌握小紅個資，知道住家地址，還說要畫傷孩子的臉，還嗆聲「敢報警就殺你全家」，小紅遭恐嚇後向警方報案。

應曉薇說，網路詐欺無法無天，打臉中央成立的打詐辦公室，政府打詐打到詐騙集團公然詐騙帶恐嚇，建議打詐辦公室直接關門大吉，不要像打雜辦公室，除了政令宣導防詐，積極作為在哪？「你們他媽的無能，每天只會講幹話」、「打詐辦公室變成打雜辦公室」、「美麗寶島變成詐騙王國」

對此，萬華分局表示，接獲小紅報案後便積極辦理，目前已發文調閱Facebook及超商相關資料，Facebook需要一點時間，等對方回傳相關個人資訊再偵辦，而超商因為是店到店運送貨物，因此也發公文要求提供資料，偵辦完就會移送詐騙犯嫌，若民眾發現詐騙、恐嚇行為，應立即報案。

北市主任消保官楊麗萍說，消費者購物遇到詐欺、被恐嚇脅迫，應報案處理，無論是社群平台或超商，都必須提供相關資訊。另外，中央對於防詐騙也要一起為全國消費者權益著想，購物詐騙涉及物流、金流、社群平台管理等，要靠中央串連建立完整機制，充分發揮權能，才能保障消費安全。

北市議員應曉薇接獲陳情，民眾遇詐騙還遭恐嚇要「殺全家」。記者鍾維軒／攝影
北市議員應曉薇接獲陳情，民眾遇詐騙還遭恐嚇要「殺全家」。記者鍾維軒／攝影
民眾與詐騙集團對話。圖／北市議員應曉薇提供
民眾與詐騙集團對話。圖／北市議員應曉薇提供
北市議員應曉薇接獲陳情，民眾遇詐騙還遭恐嚇要「殺全家」。記者鍾維軒／攝影
北市議員應曉薇接獲陳情，民眾遇詐騙還遭恐嚇要「殺全家」。記者鍾維軒／攝影
民眾與詐騙集團對話。圖／北市議員應曉薇提供
民眾與詐騙集團對話。圖／北市議員應曉薇提供
民眾與詐騙集團對話。圖／北市議員應曉薇提供
民眾與詐騙集團對話。圖／北市議員應曉薇提供

詐騙集團 恐嚇

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