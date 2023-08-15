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影／超狂台北客運跨雙黃線超車 一扭身新北女騎士被撞重摔2人傷

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

62歲廖姓公車司機，昨天下午駕駛705公車，行經板橋區中山路二段與民生路口時，疑為超越前方右轉的車流，竟跨越雙黃線超車，不慎擦撞對向45歲陳姓女騎士，陳女再波及一旁的劉姓女騎士。所幸劉女及陳女僅輕微擦挫傷並無大礙。警方也對廖姓公車司機開罰600元以上1800元以下罰款，並深入追查肇責歸屬。

據了解，駕駛705路線公車的廖姓男子（62歲），昨天下午3時許行經板橋區中山路二段與民生路口時，因前方車道有車輛排隊準備右轉，廖男為了超越右轉車流，從左側切出跨越雙黃線欲超車。此時對向1輛由45歲陳姓女子騎乘的機車剛好行經，不慎被公車擦撞。陳女被撞後機車失控，再撞上一旁騎機車的57歲劉姓女子，2名騎士當場人車倒地受傷。

海山警方與救護人員獲報到場，警方對3名駕駛酒測，發現3人酒測值均為0並未喝酒，劉女輕微擦傷不須就醫，陳女則是身上多處擦挫傷送醫治療，所幸皆無大礙，公車車上乘客皆無人受傷。

警方現場採證及調閱監視器、行車記錄器畫面後，發現廖姓公車司機未依規定駛入來車道，立即依道路交通管理處罰條例第45條第1項第3款舉發，將可處600元以上1800元以下罰款，確切肇責歸屬正由警方調查中。

女騎士遭撞倒地再波及另一名女騎士。記者黃子騰／翻攝
女騎士遭撞倒地再波及另一名女騎士。記者黃子騰／翻攝
公車左前保險桿有明顯擦痕。記者黃子騰／翻攝
公車左前保險桿有明顯擦痕。記者黃子騰／翻攝
警方及救護人員，所幸2名女騎士僅輕微擦挫傷並無大礙。記者黃子騰／翻攝
警方及救護人員，所幸2名女騎士僅輕微擦挫傷並無大礙。記者黃子騰／翻攝
公車為了超越前方車輛，竟跨越雙黃線。記者黃子騰／翻攝
公車為了超越前方車輛，竟跨越雙黃線。記者黃子騰／翻攝

車道 酒測

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