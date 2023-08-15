消防役男點燃救護魂 考上消防員一年搶救回11命

彰化縣消防局和美分隊高級救護技術員黃景嵐對救護工作充滿熱忱，憑著專業累計執行到院前心電圖檢查件數有104件，還成功搶救急性心肌梗塞11件，執行件數及成功人數都位居消防局之冠。圖／彰化消防局提供

彰化縣消防局和美分隊高級救護技術員黃景嵐對救護工作充滿熱忱，過去一年緊急救護出勤件數有一千多件，且憑著專業累計執行到院前心電圖檢查件數有104件，還成功搶救急性心肌梗塞11件，執行件數及成功人數都位居消防局之冠，堪稱「救護之王」。

34歲的黃景嵐2013年曾擔任大城分隊的消防替代役男，因執行緊急救護工作目睹病患病情惡化感到無力，為即時救回寶貴人命，決定投入消防行列，他說，以前念書看到救護車會害怕，後來上過救護車救過人，在心裡種下了「救護魂」，他後來工作一年存錢補習考消防員，一次就順利上榜。

黃景嵐因學科分數高，分發到離家近的和美分隊，持續提升緊急救護技能，2019年取得高級救護技術員證照；同事長官知道他對救護的熱忱與專業，若勤務通報中有胸痛胸悶的個案，都會請他出勤協助。

他說，有的心肌梗塞患者年輕，加上症狀不明顯，必須仔細判斷，也曾遇到婦人完全沒意識自己心肌梗塞，但不斷嘔吐、喘，他做心電圖確認才發現原因；黃景嵐有高級救護技術員專業，一年之中成功搶救急性心肌梗塞11件中，有6件能在到院執行前先給藥，挽救寶貴時間。

黃景嵐的「救護魂」也展現在日常，他手機加入消防署「急救先鋒」APP，只要定位附近就可知道需要救護的案件，他說，有一次在台北吃拉麵，聽到手機狂響，急忙趕到現場，但人已被救護車載走，今年2月休假時到台中，聽見附近有救護車經過，上前查看發現是到院前心肺功能停止（OHCA）病患，立即與救護人員聯手實施CPR與AED電擊，並跟著上救護車協助急救將病患送往醫院。

黃景嵐今年代表參加社團法人台灣心肌梗塞學會辦理的「2023第二屆金心獎」甄選，獲選為「最佳救護技術員」。

彰化縣消防局表示，消防局為全國第一個救護車全面配置12導程心電圖機並列為救護車標準配備的縣市，截至目前救護人員於現場診斷出心肌梗塞，並於第一時間通報醫院啟動心導管室進而成功搶救患者人數累計高達292人，讓292個家庭得以圓滿。