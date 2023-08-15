快訊

「棋界宋慧喬」控被性騷擾+霸凌「紅面棋王」周俊勳回應了

勞退基金回血大賺3千億 AI股持不多為何賺翻？

「台灣虎航」上市飆漲停！ 慶祝掛牌「6757+1元」買雙人來回機票

斗南民宅火警2死！縱火嫌疑人逃亡畫面曝光

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導

雲林縣斗南鎮興北路一處木構民宅今天凌晨3時許發生火警，該屋居住5人，事發當時1人逃離現場，1人自行脫困報警，3人疑吸入過多濃煙嗆昏，警消人員救出時已呈OHCA，送醫急救2人死亡；據鄰居指出，昨晚、今晨疑都有傳出爭吵聲，半夜就發生火警，不排除是33歲杜姓男子涉案，警方今早在斗南周邊找到人，目前警詢釐清中。

起火民宅因屋內堆放許多易燃物，瞬間變成火海；據了解，屋內平時居住5人，分別為同居男女56歲杜男、45歲劉女，及杜的33歲兒子、劉女的21歲女兒、4歲兒子。

對面鄰居透露，昨晚7、8點和深夜似有聽見屋內爭吵聲，有人半夜起床時聽見幾聲連續「砰砰」聲響，出外看結果房子全面燃燒，當時劉女慌張逃出求救，左右鄰居連忙協助報警，所幸消防隊就在附近，沒多久趕到現場灌救。

該處是住宅區，火警發生後一度造成周邊停電，約6時許才復電；鄰居回憶，杜、劉2人在斗南鎮租屋，2人各自帶兒女同住，據了解，劉女有中低收入身分，斗南鎮公所曾多次急難救助。

據悉，劉女平時在斗南鎮上賣大腸包小腸，疑似起火點的藍色小貨車就是生財工具，上面有瓦斯桶等，疑劉與33歲杜男為財務有歧見，長期有糾紛致因，但是否為縱火工具仍待釐清。

當時吳女、劉姓男童及杜男父親睡在1樓房間，杜男被鄰居目擊倉徨離家，不到2分鐘住家開始冒出濃煙，3人OHCA，杜男急救後恢復心跳，吳、劉送醫不治。

警方兵分多路追捕嫌疑人杜男，今早8時許在斗南鎮將軍里的竹園自撞，警方圍捕後，他棄車逃跑，隨後又在路邊偷走機車繼續逃，最後在斗南街上落網，警方正在訊問中。

雲林縣斗南鎮興北路一處木構民宅今天凌晨3時許發生火警，該屋居住5人，事發當時33歲杜男駕車逃離現場。圖/民眾提供
雲林縣斗南鎮興北路一處木構民宅今天凌晨3時許發生火警，該屋居住5人，事發當時33歲杜男駕車逃離現場。圖/民眾提供
雲林縣斗南鎮興北路一處木構民宅今天凌晨3時許發生火警，該屋居住5人，事發當時1人逃離現場，1人自行脫困報警，3人疑吸入過多濃煙嗆昏，警消人員救出時已呈OHCA，送醫急救2人死亡。記者陳苡葳／攝影
雲林縣斗南鎮興北路一處木構民宅今天凌晨3時許發生火警，該屋居住5人，事發當時1人逃離現場，1人自行脫困報警，3人疑吸入過多濃煙嗆昏，警消人員救出時已呈OHCA，送醫急救2人死亡。記者陳苡葳／攝影
雲林縣斗南鎮興北路一處木構民宅今天凌晨3時許發生火警，該屋居住5人，事發當時1人逃離現場，1人自行脫困報警，3人疑吸入過多濃煙嗆昏，警消人員救出時已呈OHCA，送醫急救2人死亡。記者陳苡葳／攝影
雲林縣斗南鎮興北路一處木構民宅今天凌晨3時許發生火警，該屋居住5人，事發當時1人逃離現場，1人自行脫困報警，3人疑吸入過多濃煙嗆昏，警消人員救出時已呈OHCA，送醫急救2人死亡。記者陳苡葳／攝影
雲林縣斗南鎮興北路一處木構民宅今天凌晨3時許發生火警，該屋居住5人，事發當時1人逃離現場，1人自行脫困報警，3人疑吸入過多濃煙嗆昏，警消人員救出時已呈OHCA，送醫急救2人死亡。記者陳苡葳／攝影
雲林縣斗南鎮興北路一處木構民宅今天凌晨3時許發生火警，該屋居住5人，事發當時1人逃離現場，1人自行脫困報警，3人疑吸入過多濃煙嗆昏，警消人員救出時已呈OHCA，送醫急救2人死亡。記者陳苡葳／攝影
警方兵分多路追捕嫌疑人杜男，今早8時許在斗南鎮將軍里的竹園自撞，警方圍捕後，他棄車逃跑，隨後又在路邊偷走機車繼續逃，最後在斗南街上落網，警方正在訊問中。圖/民眾提供
警方兵分多路追捕嫌疑人杜男，今早8時許在斗南鎮將軍里的竹園自撞，警方圍捕後，他棄車逃跑，隨後又在路邊偷走機車繼續逃，最後在斗南街上落網，警方正在訊問中。圖/民眾提供
雲林縣斗南鎮興北路一處木構民宅今天凌晨3時許發生火警，該屋居住5人，事發當時1人逃離現場，1人自行脫困報警，3人疑吸入過多濃煙嗆昏，警消人員救出時已呈OHCA，送醫急救2人死亡。記者陳苡葳／攝影
雲林縣斗南鎮興北路一處木構民宅今天凌晨3時許發生火警，該屋居住5人，事發當時1人逃離現場，1人自行脫困報警，3人疑吸入過多濃煙嗆昏，警消人員救出時已呈OHCA，送醫急救2人死亡。記者陳苡葳／攝影
警方兵分多路追捕嫌疑人杜男，今早8時許在斗南鎮將軍里的竹園自撞，警方圍捕後，他棄車逃跑，隨後又在路邊偷走機車繼續逃，最後在斗南街上落網，警方正在訊問中。圖/民眾提供
警方兵分多路追捕嫌疑人杜男，今早8時許在斗南鎮將軍里的竹園自撞，警方圍捕後，他棄車逃跑，隨後又在路邊偷走機車繼續逃，最後在斗南街上落網，警方正在訊問中。圖/民眾提供
雲林斗南興北路民宅火警案發圖。記者陳苡葳翻攝
雲林斗南興北路民宅火警案發圖。記者陳苡葳翻攝

鄰居

延伸閱讀

落網了！雲林民宅火警2死2傷 兒子疑似縱火倉皇逃離現場被逮

斗南民宅惡夜火20歲女、5歲男童不治 赫見瓦斯筒「不排除人為因素」

雲林斗南凌晨老舊平房火警 20歲女、5歲男童不治

地下室火鍋店傳火警！用餐一半烤盤冒火苗 客人大驚失色全嚇逃

相關新聞

落網了！雲林民宅火警2死2傷 兒子疑似縱火倉皇逃離現場被逮

雲林縣斗南鎮興北路一間老舊民宅今天清晨發生火警，造成2人急救不治、2人送醫救治中，由於一度無呼吸心跳的56歲杜男其子倉皇...

保母帶幼女購物竟顧到人間蒸發 母尋30年死心法院宣告死亡

新竹房姓女子十多年前未婚生下季女，並由季姓友人認領女兒。房女原住苗栗，女兒出生後即委託保母全天照顧。未料保母在30年前帶...

雲林斗南凌晨老舊平房火警 20歲女、5歲男童不治

雲林縣斗南鎮興北路一處住宅今天凌晨3時許發生火警，雲林縣消防局派遣斗南、公園、虎尾、六合、斗六、古坑、大埤、土庫...

毀慈諴宮廟門 外籍醉漢慘了

台北市位於士林夜市周邊的市定古蹟慈諴宮，昨天凌晨遭一名喝醉外籍男子，涉嫌持松香水、油脂溶解劑擦拭廟門，遭警方依違反「文資...

斗南民宅惡夜火20歲女、5歲男童不治 赫見瓦斯筒「不排除人為因素」

雲林斗南興北路一處民宅今天凌晨3時許發生火警，經人員確認現場為木構建築，但因屋內堆放許多易燃物，導致房子瞬間變成火海，屋...

19歲女開爸爸賓士車闖紅燈 撞飛騎士害腦出血

桃園19歲楊姓女子，今下午開著爸爸的賓士車行經永安路與永安北路口時，闖紅燈撞上綠燈起步的劉姓機車騎士，造成劉顱內出血送醫...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦