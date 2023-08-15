斗南民宅火警2死！縱火嫌疑人逃亡畫面曝光
雲林縣斗南鎮興北路一處木構民宅今天凌晨3時許發生火警，該屋居住5人，事發當時1人逃離現場，1人自行脫困報警，3人疑吸入過多濃煙嗆昏，警消人員救出時已呈OHCA，送醫急救2人死亡；據鄰居指出，昨晚、今晨疑都有傳出爭吵聲，半夜就發生火警，不排除是33歲杜姓男子涉案，警方今早在斗南周邊找到人，目前警詢釐清中。
起火民宅因屋內堆放許多易燃物，瞬間變成火海；據了解，屋內平時居住5人，分別為同居男女56歲杜男、45歲劉女，及杜的33歲兒子、劉女的21歲女兒、4歲兒子。
對面鄰居透露，昨晚7、8點和深夜似有聽見屋內爭吵聲，有人半夜起床時聽見幾聲連續「砰砰」聲響，出外看結果房子全面燃燒，當時劉女慌張逃出求救，左右鄰居連忙協助報警，所幸消防隊就在附近，沒多久趕到現場灌救。
該處是住宅區，火警發生後一度造成周邊停電，約6時許才復電；鄰居回憶，杜、劉2人在斗南鎮租屋，2人各自帶兒女同住，據了解，劉女有中低收入身分，斗南鎮公所曾多次急難救助。
據悉，劉女平時在斗南鎮上賣大腸包小腸，疑似起火點的藍色小貨車就是生財工具，上面有瓦斯桶等，疑劉與33歲杜男為財務有歧見，長期有糾紛致因，但是否為縱火工具仍待釐清。
當時吳女、劉姓男童及杜男父親睡在1樓房間，杜男被鄰居目擊倉徨離家，不到2分鐘住家開始冒出濃煙，3人OHCA，杜男急救後恢復心跳，吳、劉送醫不治。
警方兵分多路追捕嫌疑人杜男，今早8時許在斗南鎮將軍里的竹園自撞，警方圍捕後，他棄車逃跑，隨後又在路邊偷走機車繼續逃，最後在斗南街上落網，警方正在訊問中。
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