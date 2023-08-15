詐團又黑吃黑！車手遭押進巷子搶走1百萬 中山警抓8人送辦

張嫌搶走詐團車手蔡男收取的100萬現金後逃逸。記者蕭雅娟／翻攝

蔡姓男子日前報案稱在北市民權西路被搶走1百萬元現金，但交代不清金錢來源，警方懷疑是詐騙集團黑吃黑。中山警分局查出，全案是同一個詐團「照水」黃姓男子，得知交易時間地點，派出王男、張男上前搶奪，將詐團車手蔡男壓進巷子，搶走現金逃逸。警方從6月獲報至8月，共計查獲涉搶奪案黃男等3人、蔡男等3名車手、收款上游沈男2人，全案8人依搶奪、詐欺、洗錢罪嫌送辦。

中山警方指出，中山二派出所今年年6月2日上午10時許，接獲蔡男報案，他被2人搶走現金1百萬，但蔡男講不出金錢來源、前往民權西路的目的，甚至連手機內容都已重置，懷疑此案極可能與詐欺洗錢集團黑吃黑糾紛。

專案小組追查，蔡男所屬詐團利用財經名人「胡睿涵」名義行騙，向被害人稱是胡老師加LINE群組，再引導至投資平台，一步步行騙，並要求被害人支付投資現金。

警方指出，報案稱被搶1百萬的蔡男即為詐團車手，而同一個詐團的「照水（監控車手者）」36歲黃姓男子，得知蔡男面交的時間地點，涉嫌合謀48歲張男、26歲王男到場作案，張、王在蔡男拿到100萬元後，待被害人離去後，將蔡男押往無人的巷子行搶逃逸。

警方獲報後3天陸續拘提黃、張、王3人到案，查扣剩餘贓款11萬7千元，今年7月循線查獲詐團車手蔡男、林男、錢男到案，今年8月間再度查獲車手頭，也就是收款上游林男、沈男到案，全案共計查獲8人。

中山分局呼籲，對暴力犯罪及詐騙案件絕不寬貸，將持續威力掃蕩各類不法幫派組織及犯罪集團，讓不法犯罪無所遁形，淨化社會治安。