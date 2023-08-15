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台南安平運河驚見女浮屍！身上有證件 死因待查

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市安平區慶平路運河水域，今天清晨約7點發現女浮屍，救難人員打撈上岸。記者黃宣翰／翻攝
台南市安平區慶平路運河水域，今天清晨約7點發現女浮屍，救難人員打撈上岸。記者黃宣翰／翻攝

台南市安平區慶平路運河水域，今天清晨約7點多由早起運動民眾發現年約60多歲女浮屍，救難人員打撈上岸，沒有明顯外傷。警方鑑識人員到場，從身上證件追查死者身分，已聯絡家屬前來指認中，檢警將擇期相驗釐清死因。

台南市消防局救災救護中心，今天清晨7點36分接到民眾報案，位於安平區慶平路段運河水域，有人載浮載沈，消防人員到場後下水接觸浮屍後打撈上岸，已明顯死亡。

救護人員說，死者身上有證件，已交由警方查明身分。據子解，女性死者年約67歲，姓曾，因為沒有明顯外傷，警方初步研判可能想不開輕生。 已聯絡家屬前來指認中，

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