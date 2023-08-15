落網了！雲林民宅火警2死2傷 兒子疑似縱火倉皇逃離現場被逮

雲林縣斗南鎮興北路一間老舊民宅今天清晨發生火警，造成2人急救不治，由於屋主的杜姓兒子倉皇逃離現場，現場又有瓦斯桶，警方不排除有人為縱火可能。記者陳苡葳／攝影

雲林縣斗南鎮興北路一間老舊民宅今天清晨發生火警，造成2人急救不治、2人送醫救治中，由於一度無呼吸心跳的56歲杜男其子倉皇逃離現場，現場又有瓦斯桶，警方不排除有人為縱火可能，並在上午8時40分找到逃逸的33歲杜男到案，全案正在調查中。

雲林縣消防局長林文山表示，56歲杜男與45歲劉女同居在該處租屋，杜男與前妻生的33歲兒子、劉女與前夫生的21歲吳姓女兒、杜男與劉女所生的5歲男童，共5人同住。

鄰居表示，劉女疑似半夜跟33歲杜男發生爭吵，不久後就發生火警。雲林縣長張麗善表示，33歲杜男被劉女看到有疑似縱火舉動，火警發生後已經逃逸，警方全力追查中，該戶是中低收入戶，社會處已經介入，協助杜男、劉女心靈上的支持，幫忙度過這個難關。

林文山說，因屋前的貨車上有瓦斯桶、騎樓也有瓦斯桶，不排除是人為縱火可能。雲林縣警察局長林故廷說，上午８時40分已經找到逃逸的33歲杜姓男子，目前正在調查訊問中。