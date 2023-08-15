保母帶幼女購物竟顧到人間蒸發 母尋30年死心法院宣告死亡
新竹房姓女子十多年前未婚生下季女，並由季姓友人認領女兒。房女原住苗栗，女兒出生後即委託保母全天照顧。未料保母在30年前帶著季女至菜市場購物時，一時疏忽讓季女被人抱走，至今下落不明。由於女兒已失蹤超過7年，房女因此向法院聲請死亡宣告。新竹地院最後宣告季女於民國2000年5月7日0時死亡。
判決書指出，季女為房女未婚所育，而季男並非其生父，僅是房女請託認領。房女原住在苗栗，季女出生後即委託保母全天照顧。該保母在1993年5月7日，利用推車載著季女至菜市場購物時，因疏失導致季女被人帶走，報警後仍未尋獲，房女當時認為女兒絕對找得回來，因此沒有通報失蹤，但30年過去了，直到現在仍無女兒音訊，因此向法院聲請宣告死亡。
法官調查，雖查無季女失蹤人口報案資料，但季女這些年來均無換發新式身分證、死亡殯葬、就醫紀錄等資料，因此認定季女於1993年5月7日即行蹤不明、音訊全無，即陷於生死不明狀態，迄今已超過7年，最後宣告季女於2000年5月7日0時死亡。
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