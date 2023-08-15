好糗！「海神」瑪莎拉蒂落難卡路中 嘉義警助推200公尺加油

嘉義市警方日前巡邏經市區忠孝路時，有輛外號「海神」瑪莎拉蒂豪車疑似故障停在慢車道上造成回堵，警方上前關心，原來台中某直播主向友人借來豪車南下嘉義取景，對車況不熟，停等紅燈時突然熄火，警方查看疑是油箱見底，正好前方有加油站，協助推往200公尺加油站，加油後解決窘境。

嘉義市後湖派出所警員林保毅、何國瑜日前執行巡邏勤務，行經忠孝路段時，慢車道出現回堵狀況，警方察覺有異，主動趕赴現場查看，發現有輛瑪莎拉蒂豪車停在慢車道上，疑似發生故障，將巡邏車停至車後方警戒，上前關心駕駛及車輛狀況。

年約20多歲駕駛陳男表示，為了體驗駕駛豪車的快感，便向朋友借來這輛車馳騁，但是因為對於車況不熟，行經忠孝路慢車道停等紅燈時，不知因何緣故車輛突然熄火，多次操作都無法再次發動起來，因而停在路中間動彈不得。

由於車輛停在慢車道上，嚴重影響交通且有安全疑慮，警方在車後方以警車警示後方來車，警員檢視故障情形，疑似油箱沒油以致無法正常啟動引擎，所幸鄰近就有加油站，警方於是建議先到加油站加油看看，警員協助推動至200公尺外的加油站加油，車輛果然順利發動。