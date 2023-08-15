斗南民宅惡夜火20歲女、5歲男童不治 赫見瓦斯筒「不排除人為因素」

雲林斗南興北路一處民宅今天凌晨3時許發生火警，經人員確認現場為木構建築，但因屋內堆放許多易燃物，導致房子瞬間變成火海，屋內5人有2人分別為20歲女、5歲男童送醫不治，而屋外停放一輛小貨車也受到波起火燃燒，現場火勢約1小時後撲滅，不過車上疑有瓦斯桶，瓦斯桶與貨車同時燃燒，警方不排除有人為因素，全案正在調查中。

現場搶救人員表示，起火民宅為平房建築物，有挑高夾層，人員在一樓房間內門口附近救出47歲杜姓男子OHCA(到院前心肺功能停止)送大林慈濟醫院後有恢復心跳呼吸，5歲劉姓男童OHCA送若瑟醫院、20歲吳姓女性OHCA送斗六成大醫院，劉、吳兩人急救不治。