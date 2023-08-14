金牌國手返台機上猝逝 台南市府將協助家屬處理後事

台南市消防局秘書室邱姓男事務助理，參加2023年世界聽障保齡球錦標賽，榮獲男子團體金牌，但他在搭機從德國返台途中，突感到呼吸困難，醫師搶救後仍不治。消防局秘書室主任張常妙今晚表示，得知這個不幸消息，消防局同事都很不捨，將全力協助家屬妥善處理邱的後事。

張常妙說，邱姓男事務助理平日在消防局負責清潔打掃工作，邱到台南市消防局工作已22年多，邱熱愛打保齡球，經常代表我國參加國際比賽，為國爭光。

張常妙表示，邱平常身體相當硬朗，突然發生這種憾事，消防局同事都感到意外，消防局長李明峯已交代全力協助家屬處理後事，同時爭取因公撫卹。

8月1日至12日於德國慕尼黑舉行的2023年聽障保齡球世錦賽，我國代表隊以賽程前半段男、女個人賽都無斬獲，但之後男、女雙人賽開始連日奪牌的倒吃甘蔗形式，總共拿下2金2銀4銅佳績，未料會在回台途中發生憾事。