快訊

相隔7年史上最煎熬醫院評鑑 北部14家搶10醫學中心名額

金牌國手返台機上猝逝 台南市府將協助家屬處理後事

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市消防局秘書室邱姓男事務助理，參加2023年世界聽障保齡球錦標賽，榮獲男子團體金牌，但他在搭機從德國返台途中，突感到呼吸困難，醫師搶救後仍不治。消防局秘書室主任張常妙今晚表示，得知這個不幸消息，消防局同事都很不捨，將全力協助家屬妥善處理邱的後事。

張常妙說，邱姓男事務助理平日在消防局負責清潔打掃工作，邱到台南市消防局工作已22年多，邱熱愛打保齡球，經常代表我國參加國際比賽，為國爭光。

張常妙表示，邱平常身體相當硬朗，突然發生這種憾事，消防局同事都感到意外，消防局長李明峯已交代全力協助家屬處理後事，同時爭取因公撫卹。

8月1日至12日於德國慕尼黑舉行的2023年聽障保齡球世錦賽，我國代表隊以賽程前半段男、女個人賽都無斬獲，但之後男、女雙人賽開始連日奪牌的倒吃甘蔗形式，總共拿下2金2銀4銅佳績，未料會在回台途中發生憾事。

台南

延伸閱讀

保齡球／國手返台機上離世 協會：陪同家屬處理後事

保齡球／慟！世界聽障錦標賽奪2金佳績 卻傳一國手返台機上驟逝

牛肉麵館老闆回饋鄉親 捐3輛災情勘查車給台南消防人員

自由車／台灣盃國際場地經典賽回歸 亞運國手包5金

相關新聞

19歲女開爸爸賓士車闖紅燈 撞飛騎士害腦出血

桃園19歲楊姓女子，今下午開著爸爸的賓士車行經永安路與永安北路口時，闖紅燈撞上綠燈起步的劉姓機車騎士，造成劉顱內出血送醫...

一家六口新北山區戲水 父救子溺水送醫不治

台北市徐姓男子和妻子今天帶著4名未成年子女，前往新北市雙溪區三叉坑溪淺水區遊玩時，看到帶著救生圈的11歲兒子漂向深潭，下...

督導航警竟檢討未推廣聯誼活動、增強國力 基層警批「連生小孩也要管」

警界近日瘋傳一則警政署駐區督察督導各單位的檢討報告，其中督導航警局缺失欄位中指出，面對少子化問題，該局未積極推廣單身聯誼...

聯邦銀行兩高管勾結詐團 半月狂洗上千萬還陪車手領錢

聯邦銀行通化分行張姓經理與滕姓理財主管涉嫌勾結詐團，替詐團洗錢並收取每筆1%酬金，短短20幾天內賺進數十萬，新北地檢署依...

西班牙籍藝術家涉毀損古蹟案 士檢諭令限制住居

有百年歷史的台北市定古蹟慈諴宮今天凌晨遭人毀損，警方查獲1名西班牙籍藝術家酒後持松香水擦拭廟門，造成畫像溶解，經警詢後移...

金牌國手返台機上猝逝 台南市府將協助家屬處理後事

台南市消防局秘書室邱姓男事務助理，參加2023年世界聽障保齡球錦標賽，榮獲男子團體金牌，但他在搭機從德國返台途中，突感到...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦