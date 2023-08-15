毀慈諴宮廟門 外籍醉漢慘了

士林市定古蹟慈諴宮，昨晨遭一喝醉男子，涉持松香水、油脂溶解劑擦廟門，文化局派員會勘，並請廟方在一個月內提送緊急搶修計畫。圖／文化局提供 台北市位於士林夜市周邊的市定古蹟慈諴宮，昨天凌晨遭一名喝醉外籍男子，涉嫌持松香水、油脂溶解劑擦拭廟門，遭警方依違反「文資法」帶回偵辦，北市文化局表示，昨天接到消息後，已與文資委員到場會勘，也到派出所備案，也請廟方一個月內提送緊急搶修計畫到文化局審查。

士林慈諴宮為台北市列管市定古蹟，昨天凌晨一名西班牙籍方姓男子渾身酒氣，拿著松香水、油脂溶解劑等清潔用品，來回塗抹廟門，警方將他帶回偵訊，他還聲稱是喝酒後，看到慈諴宮廟門老舊，才會上前擦拭，不知廟宇是列管古蹟。

文化局文化資產科長邱稚亘表示，事件發生後，文化局昨邀集文資委員至現場會勘，確實有毀損古蹟及附屬設施的狀況，相關人員也到派出所備案，由檢方後續起訴；此外，也請廟方依照「文資法」第27條提送緊急搶修計畫，廟方預計也會將修復廟門壁畫匠師的相關資歷，一併送文化局進行審查。

邱稚亘說，外國人行為恐涉及「文資法」第103條，可處6個月以上、5年以下有期徒刑，併科新台幣50萬元以上、2000萬元以下罰金。