聽新聞
test
0:00 / 0:00

毀慈諴宮廟門 外籍醉漢慘了

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導

士林市定古蹟慈諴宮，昨晨遭一喝醉男子，涉持松香水、油脂溶解劑擦廟門，文化局派員會勘，並請廟方在一個月內提送緊急搶修計畫。圖／文化局提供
士林市定古蹟慈諴宮，昨晨遭一喝醉男子，涉持松香水、油脂溶解劑擦廟門，文化局派員會勘，並請廟方在一個月內提送緊急搶修計畫。圖／文化局提供
台北市位於士林夜市周邊的市定古蹟慈諴宮，昨天凌晨遭一名喝醉外籍男子，涉嫌持松香水、油脂溶解劑擦拭廟門，遭警方依違反「文資法」帶回偵辦，北市文化局表示，昨天接到消息後，已與文資委員到場會勘，也到派出所備案，也請廟方一個月內提送緊急搶修計畫到文化局審查。

士林慈諴宮為台北市列管市定古蹟，昨天凌晨一名西班牙籍方姓男子渾身酒氣，拿著松香水、油脂溶解劑等清潔用品，來回塗抹廟門，警方將他帶回偵訊，他還聲稱是喝酒後，看到慈諴宮廟門老舊，才會上前擦拭，不知廟宇是列管古蹟。

文化局文化資產科長邱稚亘表示，事件發生後，文化局昨邀集文資委員至現場會勘，確實有毀損古蹟及附屬設施的狀況，相關人員也到派出所備案，由檢方後續起訴；此外，也請廟方依照「文資法」第27條提送緊急搶修計畫，廟方預計也會將修復廟門壁畫匠師的相關資歷，一併送文化局進行審查。

邱稚亘說，外國人行為恐涉及「文資法」第103條，可處6個月以上、5年以下有期徒刑，併科新台幣50萬元以上、2000萬元以下罰金。

文化局 古蹟 文資法

延伸閱讀

洗石子裝飾精細、車寄完整 北市中山站巷弄添文資

西班牙籍藝術家涉毀損古蹟案 士檢諭令限制住居

基市文化局號召挺演藝團隊 買套票打7折再送護眼檯燈

士林百年古蹟媽祖廟遭破壞 北市文化局：請廟方一月內提修復計畫

相關新聞

毀慈諴宮廟門 外籍醉漢慘了

台北市位於士林夜市周邊的市定古蹟慈諴宮，昨天凌晨遭一名喝醉外籍男子，涉嫌持松香水、油脂溶解劑擦拭廟門，遭警方依違反「文資...

19歲女開爸爸賓士車闖紅燈 撞飛騎士害腦出血

桃園19歲楊姓女子，今下午開著爸爸的賓士車行經永安路與永安北路口時，闖紅燈撞上綠燈起步的劉姓機車騎士，造成劉顱內出血送醫...

一家六口新北山區戲水 父救子溺水送醫不治

台北市徐姓男子和妻子今天帶著4名未成年子女，前往新北市雙溪區三叉坑溪淺水區遊玩時，看到帶著救生圈的11歲兒子漂向深潭，下...

督導航警竟檢討未推廣聯誼活動、增強國力 基層警批「連生小孩也要管」

警界近日瘋傳一則警政署駐區督察督導各單位的檢討報告，其中督導航警局缺失欄位中指出，面對少子化問題，該局未積極推廣單身聯誼...

聯邦銀行兩高管勾結詐團 半月狂洗上千萬還陪車手領錢

聯邦銀行通化分行張姓經理與滕姓理財主管涉嫌勾結詐團，替詐團洗錢並收取每筆1%酬金，短短20幾天內賺進數十萬，新北地檢署依...

西班牙籍藝術家涉毀損古蹟案 士檢諭令限制住居

有百年歷史的台北市定古蹟慈諴宮今天凌晨遭人毀損，警方查獲1名西班牙籍藝術家酒後持松香水擦拭廟門，造成畫像溶解，經警詢後移...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦