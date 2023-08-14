一家六口新北山區戲水 父救子溺水送醫不治

台北市徐姓男子和妻子今天帶著4名未成年子女，前往新北市雙溪區三叉坑溪淺水區遊玩時，看到帶著救生圈的11歲兒子漂向深潭，下水將兒子推回岸邊，但自己疑體力不濟沉入深潭。消防人員獲報到場救援，徐男被救上岸時已無呼吸心跳，送醫不治。全案由警方偵辦中。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心今天下午5點26分接獲報案，雙溪區清水橋附近的溪流有人溺水，派遣第6大隊、金山中隊和雙溪、瑞芳、瑞亭、貢寮、秀峰分隊，共計23車47人前往救援。

據了解，45歲徐男和妻子帶著3子1女到雙溪遊玩，傍晚時徐男看到套著救生圈泡在溪水中的兒子，隨著溪浮漂遠，趕緊靠近救援，雖成功將兒子推到岸邊，但自己卻沉入水中。徐妻要12歲女兒打119求救，並試圖救回丈夫，未能如願。

消防人員到場救援，發現徐男並未在水面，消防人員潛水搜尋，6點9分找到他，但拖救上岸時已無吸心跳，由救護車送往基隆市八堵地區台灣礦工醫院急救，醫師在晚間7點11分宣告不治，警方報驗調查。